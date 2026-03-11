Λόλα Νταϊφά: Ο Γιώργος Μαρίνος ήταν ένα γλυκό παιδί αλλά και ένας επαναστάτης, έβαζε πάντα τα όριά του

Λόλα Νταϊφά και Γιώργος Μαρίνος γνωρίζονταν από νεαρή ηλικία, ενώ είχαν συνεργαστεί και στον ΑΝΤ1, στις αρχές της δεκαετίας του ’90, όταν ο σόουμαν συνεργαζόταν με τον τηλεοπτικό σταθμό. Κατά διαστήματα έκαναν παρέα και αντάλλαζαν απόψεις. Η απώλεια του καλλιτέχνη, της προκάλεσε θλίψη

Όπως είπε η Λόλα Νταϊφά στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1: «Για μένα ο Γιώργος Μαρίνος ήτανε ένα γλυκό παιδί, αλλά και ένας επαναστάτης. Γιατί ήτανε ένας επαναστάτης στο χώρο. Έφερε καινούργια πράγματα, όταν δεν ήταν σίγουρος ότι θα γίνουν αποδεκτά. Άλλο που λατρεύτηκε. Αλλά όταν αυτός επιχείρησε να φέρει τα σόου, να κάνει αυτά που έκανε στις πίστες, να τραγουδάει…

Δηλαδή να τραγουδάει με τον δικό του τρόπο, να συνομιλεί με τον κόσμο. Δηλαδή δεν κράτησε ποτέ την απόσταση “α, εγώ είμαι πάνω στη σκηνή και εσείς είσαστε από κάτω” ή “εγώ είμαι στην πίστα και εσείς είσαστε κάτω”. Δηλαδή η ιστορία του σόου στην Ελλάδα ήταν Γιώργος Μαρίνος.

Εκτός αυτού όμως, εγώ τον ήξερα από πολύ παλιά, γιατί είχε παίξει στην πρώτη ταινία του, στην ταινία που τον είχε ανακαλύψει ο άντρας μου, ο Ίων ο Νταϊφάς, ο σκηνοθέτης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Και πρόσθεσε: «Ήταν ένα πρόσωπο, εκτός από οικείο όπως ήταν σε όλους, ήτανε κι ένας δικός μου άνθρωπος. Ερχότανε στο σπίτι μας, λέμε στις καλές ημέρες, έτσι; Όταν αυτός ήταν καλά. Αυτό που νομίζω ότι διέκρινε τον Γιώργο είναι ότι όταν μιλούσε με κάποιον έβαζε τα όριά του. Ήταν αυτός που έφερε το καινούργιο, ο νεωτεριστής στο χώρο του θεάματος για την Ελλάδα, δεν μπορεί κανένας άλλος να του πάρει αυτό τον τίτλο».

Ο Γιώργος Μαρίνος ήταν ο πρώτος σόουμαν της Ελλάδας, ο άνθρωπος που με τα σκετς, τις καυστικές ατάκες και τις μιμήσεις, προκαλούσε γέλιο και σατίριζε τα κακώς κείμενα της ελληνικής κοινωνίας. Στην προσωπική του ζωή ήταν ιδιαίτερα μοναχικός.