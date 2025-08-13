Λος Άντζελες: Συνελήφθησαν δύο 18χρονοι για τη διάρρηξη της έπαυλης του Μπραντ Πιτ

Συνελήφθησαν δύο άνδρες που φέρονται να συνδέονται με τη διάρρηξη στο σπίτι του Μπραντ Πιτ, την Τετάρτη 25 Ιουνίου 2025.

Οι 18χρονοι Jaquory Arman Watson και Damari Zair Charles, συνελήφθησαν τη Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025, με την κατηγορία της διάρρηξης πρώτου βαθμού και με επιβαρυντικό παράγοντα, επειδή φέρεται να διέπραξαν την πράξη σε συνεργασία με άλλο άτομο.

Σύμφωνα με τις Αρχές είχαν στοχοποιήσει και άλλη κατοικία στην κομητεία Όραντζ της Καλιφόρνια, την Πέμπτη 7 Αυγούστου 2025.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε το PEOPLE, οι δύο άνδρες κρατούνται χωρίς τη δυνατότητα καταβολής εγγύησης.

Αν κριθούν ένοχοι, ενδέχεται να αντιμετωπίσουν ποινή φυλάκισης έως και έξι χρόνια.

Οι Αρχές πιστεύουν ότι οι δύο συλληφθέντες ήταν μέλη ομάδας που διέπραττε διαρρήξεις σε διάφορες κατοικίες στην νότια Καλιφόρνια.

Η διάρρηξη σημειώθηκε γύρω στις 10:30 μμ, σύμφωνα με την αστυνομία του Λος ‘Αντζελες, όταν οι δράστες «μπήκαν στην έπαυλη από το μπροστινό παράθυρο, λεηλάτησαν τον χώρο και έφυγαν παίρνοντας διάφορα αντικείμενα».

Σημειώνεται ότι ο σταρ βρισκόταν στο εξωτερικό για την προώθηση της νέας του ταινίας, «F1».

Η διάρρηξη στην οικεία του Πιτ έρχεται εν μέσω μιας σειράς εισβολών σε σπίτια διασημοτήτων στο Λος Άντζελες το 2025. Το σπίτι της Νικόλ Κίντμαν και του Κιθ Έρμπαν στο Λος Άντζελες έπεσε θύμα διάρρηξης την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Εκείνη την εποχή, οι διαρρήκτες φέρονται να έσπασαν μια γυάλινη πόρτα ή παράθυρο για να εισβάλουν πριν λεηλατήσουν το σπίτι και να φύγουν, δήλωσαν αστυνομικές πηγές στο NBC News , το ABC News και το TMZ .

Μετά τη διάρρηξη του σπιτιού του Πιτ, κάποιος επιχείρησε διάρρηξη και στο σπίτι του σταρ των Dodgers, Γιοσινόμπου Γιαμαμότο, στους λόφους του Χόλιγουντ στις 30 Ιουλίου, σύμφωνα με το CBS News .

Επιπλέον, το περασμένο καλοκαίρι, το σπίτι του Τομ Χανκς και της Ρίτα Γουίλσον στο Λος Άντζελες έπεσε θύμα διάρρηξης επίσης πέρυσι, στις 5 Αυγούστου 2024, σύμφωνα με το ABC 7 .