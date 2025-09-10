Λυδία Κονιόρδου: «Όταν ήμουν υπουργός Πολιτισμού είχα άγνοια κινδύνου, δεν ήξερα όλες τις τρικλοποδιές»

Η Λυδία Κονιόρδου αναφέρθηκε στην περίοδο που διατέλεσε υπουργός Πολιτισμού επί ΣΥΡΙΖΑ, από το 2016 έως το 2018.

Η πρωταγωνίστρια της σειράς «Η γη της ελιάς» έδωσε συνέντευξη στο περιοδικό ΟΚ! και στον δημοσιογράφο Μιχάλη Ροδόπουλο και μίλησε για όλα. Μάλιστα, η Λυδία Κονιόρδου υπογράμμισε ότι είχε άγνοια κινδύνου όταν ανέλαβε τη θέση αυτή στην κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα.

«Δεν αμφιταλαντεύτηκα καθόλου για τη θέση της υπουργού Πολιτισμού. Ήταν Παρασκευή απόγευμα στις 7 που μου έγινε η πρόταση και στις 9 έβγαινε η λίστα του πολιτισμού που το ξέρω και το αγαπάω, δεν έχω δικαίωμα να διαμαρτύρομαι. Δεν μπορούσα να πω “όχι” σε μια πρόσκληση της πολιτείας να προσφέρω αυτό που μου αναλογεί», εξομολογήθηκε αρχικά η έμπειρη ηθοποιός.

«Είχα όμως άγνοια κινδύνου, δεν ήξερα όλες τις τρικλοποδιές. Αν και δεν είχα δόλο ή πολιτικές βλέψεις, ήταν μεγάλος ο πόλεμος που υπέστην. Θα μπορούσαν να έχουν γίνει τέσσερις φορές περισσότερα πράγματα. Αλλά και αυτά που έγιναν – δύσκολα πράγματα, συγκρουσιακά, σε χρόνο ρεκόρ -, μαζί με μια πολύ ισχυρή ομάδα που είχα, ο κόσμος δεν τα ξέρει, έχουν θαφτεί», εξομολογήθηκε ακόμα η καταξιωμένη Ελληνίδα ηθοποιός.

«Νομίζω ότι μετά τη Μελίνα και τον Βενιζέλο ήμουν η μακροβιότερη υπουργός Πολιτισμού τότε. Έζησα δέκα ζωές και βγήκα πιο σοφή από αυτή την εμπειρία. Τώρα μπορώ να παίξω Σαίξπηρ πολύ καλά που δεν έχω παίξει ποτέ. Είδα πως λειτουργεί η εξουσία», συμπλήρωσε, επίσης, η Λυδία Κονιόρδου.