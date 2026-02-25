Λύγισε ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο: «Ο Τραμπ καταστρέφει τις ΗΠΑ, εμείς πρέπει να σώσουμε τη χώρα»

Σε μια βαθιά συναισθηματική συνέντευξη, ο Ρόμπερτ ντε Νίρο επιτέθηκε ευθέως για μια ακόμα φορά στον Ντόναλντ Τραμπ, περιγράφοντας μια ζοφερή πραγματικότητα λόγω της πολιτικής του προέδρου. «Αντισταθείτε, αντισταθείτε, αντισταθείτε», το μήνυμα του ηθοποιού στους Αμερικανούς.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Ρόμπερτ Ντε Νίρο έκανε έκκληση στον κόσμο να «αντισταθεί» στον Ντόναλντ Τραμπ και τη διοίκησή του, ενώ κάποια στιγμή λύγισε.

«Η ιστορία είναι η χώρα μας και ο Τραμπ την καταστρέφει, και ποιος ξέρει ποιοι είναι οι λόγοι που έχει, αλλά είναι άρρωστο, είναι χάλια», είπε ο ντε Νίρο μεταξύ άλλων και επισήμανε «Εμείς πρέπει να σώσουμε αυτήν τη χώρα».

«Πρέπει να εξυψώσεις τον κόσμο», είπε με τρεμάμενη φωνή. «Πρέπει να τους ενώσεις. Δεν μπορείς να διχάζεις τον κόσμο, δεν μπορείς να νικήσεις με αυτόν τον τρόπο», επέμεινε. «Είναι δική μας δουλειά να σώσουμε τη χώρα» τόνισε.



Όταν ρωτήθηκε για τον τρόπο, ο Ρόμπερτ ντε Νίρο απάντησε πως «το μόνο που ξέρω είναι ότι οι άνθρωποι πρέπει να αντισταθούν, να αντισταθούν, να αντισταθούν», επανέλαβε. «Δεν υπάρχει εύκολη διέξοδος. Δεν θα έρθει εύκολα. Ξέρεις, υπάρχει κάποια στιγμή που ξέρεις ότι πρέπει να το κάνεις αυτό για τη ζωή σου και για την επιβίωσή σου. Θα πρέπει να πηδήξεις και να τρέξεις μέσα από τη φωτιά, γιατί αν δεν το κάνεις, δεν θα ξεφύγεις, και αυτό πρέπει να κάνουμε», είπε μεταξύ άλλων ο Ρόμπερτ ντε Νίρο.

«Δεν θα φύγει από μόνος του από την προεδρία»

Ολοκληρώνοντας, η δημσοιογράφος Nicolle Wallace ρώτησε τον ηθοποιό αν πιστεύει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κινούνται προς κάτι καλύτερο σήμερα και αν ο Τραμπ θα αποχωρήσει οικειοθελώς από τον Λευκό Οίκο όταν λήξει η θητεία του, με τον ίδιο να απαντά αρνητικά.

«Απολύτως όχι. Το βλέπουμε συνέχεια – αυτός ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα θέλει να φύγει», κατέληξε ο Ντε Νίρο.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ντε Νίρο είχε ασκήσει δριμεία κριτική στον Τραμπ και από τη σκηνή του 78ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών.

«Στη χώρα μου, παλεύουμε με νύχια και με δόντια για τη δημοκρατία που κάποτε θεωρούσαμε δεδομένη. Και αυτό αφορά όλους μας εδώ, γιατί η τέχνη είναι η φωτιά που ενώνει τους ανθρώπους. Η τέχνη αναζητά την αλήθεια, αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα – και γι’ αυτό αποτελεί απειλή», είπε καταχειροκροτούμενος.