Mad Clip: Τέσσερα χρόνια από τον θάνατο του τράπερ – Η ανάρτηση της αδελφής του και η ολονυχτία των φίλων του

Τα ξημερώματα της 2ης Σεπτεμβρίου 2021 ο γνωστός τράπερ Mad Clip έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και σκοτώθηκε στην άσφαλτο, βυθίζοντας στη θλίψη τα αγαπημένα του πρόσωπα αλλά και τους θαυμαστές τους.

Τέσσερα χρόνια αργότερα, εκπρόσωποι της μουσικής σκηνής που εκπρόσωποί και στενοί του φίλοι συγκεντρώθηκαν στο σημείο, όπου έχασε τη ζωή του για να τιμήσουν τη μνήμη του, ενώ η αδελφή του, Άσπα έκανε μία άκρως συγκινητική ανάρτηση για τον χαμό του Mad Clip.

Τα ξημερώματα της Τρίτης (02.09.2025) η νεαρή τραγουδίστρια δημοσίευσε στο Instagram μία φωτογραφία του αδικοχαμένου καλλιτέχνη και εξομολογήθηκε πόσο πολύ της λείπει.

«Τέσσερα χρόνια σήμερα. Μου λείπεις κάθε μέρα», έγραψε στα αγγλικά η Άσπα, βάζοντας ένα λευκό περιστέρι και μία ραγισμένη καρδιά δίπλα στο μήνυμά της.

«Γενικά έχω περάσει δύσκολες περιόδους στη ζωή και πριν από τον χαμό του αδελφού μου, οπότε από πάντα προσπαθούσα ό,τι με πληγώνει να το θάβω. Δεν ξέρω αν είναι το σωστό απαραίτητα αλλά εμένα αυτό με βοηθούσε. Μετέπειτα και με τον χαμό του αδελφού μου, αυτό έκανα στην αρχή, για να μπορώ να το αντέξω και να είμαι δυνατή και για την μητέρα μου. Ξεσπούσα, σαφώς, αλλά μόνο όταν ήμουν μόνη μου», είχε εξομολογηθεί σε πρόσφατα συνέντευξή της η Άσπα.

Εν τω μεταξύ, ένα βίντεο για τον Mad Clip δημοσίευσε και ο youtuber Αλέξανδρος Κοψιάλης, ο οποίος έδωσε το «παρών» στην ολονυχτία που οργάνωσαν οι φίλοι του για να τιμήσουν τη μνήμη του.

Τα αγαπημένα πρόσωπα του τράπερ βρέθηκαν στο σημείο όπου σκοτώθηκε στην παραλιακή, τραγούδησαν τα κομμάτια του και έπαιξαν δυνατά τη μουσική του για να αποδείξουν σε όλους ότι δεν τον έχουν ξεχάσει.