Madonna: Απευθύνει έκκληση στον Πάπα Λέοντα να επισκεφθεί τη Γάζα και να στηρίξει τα παιδιά

Η Madonna απηύθυνε έκκληση στον Πάπα Λέοντα να επισκεφθεί τη Γάζα και να στηρίξει τα παιδιά που ζουν την φρίκη του πολέμου.

Μέσω ανάρτησής της στο Instagram, η Madonna τόνισε πως «δεν υπάρχει πια χρόνος», ζητώντας από τον νέο ποντίφικα να δράσει άμεσα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Αγιώτατε Πατέρα, παρακαλώ επισκεφθείτε τη Γάζα και φέρετε το φως σας στα παιδιά πριν να είναι αργά. Ως μητέρα, δεν αντέχω να βλέπω τα βάσανά τους. Τα παιδιά του κόσμου ανήκουν σε όλους. Είστε ο μόνος που δεν μπορεί να σας απαγορευτεί η είσοδος», έγραψε η αμερικανίδα σούπερσταρ, προσθέτοντας:

«Οι ανθρωπιστικές πύλες πρέπει να ανοίξουν πλήρως για να σωθούν τα αθώα παιδιά. Δεν υπάρχει άλλος χρόνος. Σας παρακαλώ, πείτε μου ότι θα πάτε».

Στη λεζάντα της, η Madonna εξήγησε ότι η απόφασή της να απευθυνθεί στον Πάπα πηγάζει από τα γενέθλια του γιου της, Ρόκο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Αισθάνομαι πως το καλύτερο δώρο για αυτόν ως μητέρα, είναι να ζητήσω από όλους να βοηθήσουν να σωθούν τα παιδιά στη Γάζα. Δεν επιρρίπτω ευθύνες, όλοι υποφέρουν, συμπεριλαμβανομένων των μητέρων των ομήρων. Προσεύχομαι για την απελευθέρωσή τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Madonna (@madonna)

Από τον Μάιο, που ανέλαβε τον παπικό θώκο, ο Πάπας έχει εκφράσει επανειλημμένα την ανησυχία του για τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα, τονίζοντας την αναγκαιότητα προστασίας των άμαχων, σύμφωνα με το CNN.

Η UNICEF αναφέρει ότι πάνω από 18.000 παιδιά έχουν χάσει τη ζωή τους από τον Οκτώβριο του 2023, με τον αριθμό των θυμάτων να αυξάνεται καθημερινά.

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, ευχαρίστησε τη Madonna λέγοντας στο X πως «η ανθρωπιά και η ειρήνη πρέπει να επικρατήσουν».

Thank you, @Madonna, for your compassion, solidarity and commitment to care for everyone caught in the #Gaza crisis, especially the children. This is greatly needed.



Humanity and peace must prevail.https://t.co/YIAwsrGwZ0 — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) August 11, 2025

«Σε ευχαριστούμε, Madonna, για τη συμπόνια και την αλληλεγγύη σου στους ανθρώπους της κρίσης στη Γάζα, ειδικά στα παιδιά. Είναι πολύ απαραίτητο», συμπλήρωσε.