MadWalk 2025: Ο ξεσηκωτικός χορός της Βίκυς Καγιά με τον Σάκη Ρουβά στη φαντασμαγορική έναρξη του show

Το βράδυ της Τετάρτης (26.11.2025) πραγματοποιήθηκαν τα MadWalk στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου, Tae Kwon Do και από το πρώτο λεπτό ενθουσίασαν το κοινό, καθώς στη φαντασμαγορική έναρξη «πρωταγωνίστησαν» ο Σάκης Ρουβάς και η Βίκυ Καγιά.

Το διάσημο μοντέλο είχε αναλάβει χρέη παρουσιάστριας για το λαμπερό fashion & music project και μαζί με τον pop star υποδέχτηκαν τον κόσμο στο stage των MadWalk. Ο Σάκης Ρουβάς και η Βίκυ Καγιά βγήκαν με φόρα κι ανεβασμένη διάθεση για να εκτελέσουν ένα υπέροχο χορευτικό act.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Εντάξει, τα καταφέραμε! Ωραία», είπε ο Σάκης Ρουβάς.

«Ωραία τα πέρασες;», τον ρώτησε η Βίκυ Καγιά.

«Σας αφήνω στα καλύτερα χέρια», αποκρίθηκε ο τραγουδιστής, εννοώντας φυσικά την οικοδέσποινα της βραδιάς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Μετά από σένα το χάος», απάντησε η Βίκυ Καγιά, η οποία φρόντισε και να επισημάνει ότι κατάφερε να χορέψει με τακούνια, ενώ στις πρόβες ήταν με sneakers.

Παράλληλα, ο Σάκης Ρουβάς ξεσήκωσε το κοινό, ερμηνεύοντας το νέο του τραγούδι που έχει τίτλο «Έρωτας σκοτεινός».

Εν τω μεταξύ, από νωρίς το απόγευμα αγαπημένα πρόσωπα της ελληνικής showbiz περπάτησαν στο κόκκινο χαλί των MadWalk. Η Χριστίνα Μπόμπα, η Evangelia, η Τάνια Μπρεάζου, η Ιωάννα Παλιοσπύρου, η Αθηνά Οικονομάκου, η Ιλένια Ουίλιαμς και η Ρία Ελληνίδου είναι μερικές από τις λαμπερές κυρίες που έκλεψαν τις εντυπώσεις με τις στιλιστικές τους επιλογές.