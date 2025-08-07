«Μαγεύει» η Μαρία Ναυπλιώτου: Οι ανέμελες πόζες στη θάλασσα από τις διακοπές της στη Χίο

Η Μαρία Ναυπλιώτου αποτελεί μία από τις πιο επιτυχημένες και low profile καλλιτέχνιδες του ελληνικού θεάτρου, με πολλές διακρίσεις και σπάνιες εμφανίσεις στη μικρή οθόνη.

Παρόλο που δεν επιθυμεί να προβάλλει την προσωπική της ζωή στα social media, το μεσημέρι της Πέμπτης (07.08.2025) η Μαρία Ναυπλιώτου μοιράστηκε μία σειρά από φωτογραφίες από τις διακοπές που απολαμβάνει αυτό το διάστημα στη Χίο.

Στις πόζες της που ανέβασε στο Instgram, φαίνεται να απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης μέσα στη θάλασσα, φορώντας ένα απλό μαύρο bikini. Ταυτόχρονα, η γνωστή ηθοποιός ανέβασε και κάποιες άλλες φωτογραφίες με τις ομορφιές του τόπου που επισκέφθηκε.

«Ήλιος, θάλασσα, φίλοι, γέλια… Παραλίες ανέγγιχτες. Ηλιοβασιλέματα που δεν χορταίνεις να κοιτάς. Γεμάτα μυρωδιές. Μέρες που κυλούν αργά! Η Χίος τα έχει όλα», έγραψε ως λεζάντα η Μαρία Ναυπλιώτου ως λεζάντα στην ανάρτησή της.

Η όμορφη ηθοποιός, πριν από λίγο καιρό, αποφάσισε να κάνει μία τολμηρή αλλαγή στα μαλλιά της, κόβοντάς τα καρέ και ταίριαξαν υπέροχα στο πρόσωπό της. Άλλωστε η Μαρία Ναυπλιώτου είναι από τις ομορφότερες Ελληνίδες ηθοποιούς, που στα 56 της χρόνια παραμένει το ίδιο γοητευτική και φρέσκια.