Μάγια Χοκ:  Γάμος για την κόρη της Ούμα θέρμαν και του Ίθαν Χοκ ανήμερα του Βαλεντίνου

Η ηθοποιός Μάγια Χοκ και ο τραγουδιστής Κρίστιαν Λι Χάτσον αντάλλαξαν όρκους αιώνιας αγάπης την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, στη Νέα Υόρκη.

Η Μάγια Χοκ έλαμπε μέσα σε μια λευκή αμάνικη δημιουργία με χαμηλή μέση, η οποία ήταν διακοσμημένη με έναν φιόγκο, ενώ η ογκώδης φούστα από μεταξωτό ταφτά διέθετε πλούσιες στρώσεις από τούλι. Το σύνολο συμπλήρωσε ένα ιδιαίτερο παλτό με πούπουλα στα μανίκια, ενώ η ίδια προτίμησε διακριτικά διαμαντένια σκουλαρίκια.



Σε αυτή την ιδιαίτερη στιγμή, η πρωταγωνίστρια του «Stranger Things» είχε στο πλευρό της, τους διάσημους γονείς της Ούμα Θέρμαν και Ίθαν Χοκ, καθώς και τον αδελφό της, Λέβον Ρόαν.



Σύμφωνα με το περιοδικό People, στην τελετή έδωσαν επίσης το «παρών» και συμπρωταγωνιστές της από την επιτυχημένη τηλεποτική σειρά Γκέιτεν Ματαράτσο, Φιν Γούλφχαρντ, Σέιντι Σινκ, Ναταλία Ντάιερ, Τζο Κίρι, Κέιλεμπ ΜακΛάφλιν, Τσάρλι Χίτον και Ίρις Απατόου με τον σύντροφό της, Σαμ Νίβολα, μεταξύ άλλων.