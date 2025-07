Μάικλ Ντάγκλας: Ο αντι-ήρωας που κατέκτησε το Χόλιγουντ – Η ζωή και η καριέρα του

Το 2000, ο Ντάγκλας καταχειροκροτήθηκε για τον ρόλο του καταθλιπτικού καθηγητή στο Wonder Boys και για την ερμηνεία του ως επικεφαλής κατά των ναρκωτικών στο Traffic του Στίβεν Σόντερμπεργκ - όπου συμπρωταγωνίστησε με τη μελλοντική σύζυγό του, Κάθριν Ζέτα Τζόουνς.

Το 2003, εμφανίστηκε με τον πατέρα και τον γιο του στην ταινία It Runs in the Family, για μια δυσλειτουργική οικογένεια της Νέας Υόρκης.

Ακολούθησαν οι The Sentinel (2006), King of California (2007), ενώ το 2010 επανήλθε στον ρόλο του Γκέκο στο Wall Street: Money Never Sleeps, εν μέσω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης.

Στη συνέχεια, συνεργάστηκε ξανά με τον Σόντερμπεργκ στο Haywire (2011) και πρωταγωνίστησε ως Λιμπεράτσε στη βιογραφική ταινία Behind the Candelabra (2013), ρόλος για τον οποίο τιμήθηκε με βραβείο Emmy.

Ακολούθησαν οι κωμωδίες Last Vegas (2013) και And So It Goes (2014), ενώ το Beyond the Reach (2014), στο οποίο υποδύθηκε έναν ψυχοπαθή κυνηγό, έλαβε αρνητικές κριτικές.

Από το 2015 μπήκε στο σύμπαν της Marvel ως Δρ Χανκ Πιμ στο Ant-Man, ρόλο που επανέλαβε στα σίκουελ και στο Avengers: Endgame (2019).

Η πιο πρόσφατη κινηματογραφική εμφάνιση του Μάικλ Ντάγκλας ήταν το 2023 στην ταινία «Ant-Man and the Wasp: Quantumania» και τώρα πρωταγωνιστεί με τον γιο του Κάμερον, στην επερχόμενη ταινία «Looking Through Water».

Τηλεόραση και προσωπική ζωή

Το 2018 επέστρεψε στην τηλεόραση με τη σειρά The Kominsky Method του Netflix, ως ένας γερασμένος ηθοποιός που διδάσκει υποκριτική - η σειρά ολοκληρώθηκε το 2021.

Επίσης, δάνεισε τη φωνή του στη σειρά κινουμένων σχεδίων Green Eggs and Ham (2019), βασισμένη στο παιδικό βιβλίο του Dr. Seuss.

Το 2010 αποκάλυψε ότι έπασχε από καρκίνο σε προχωρημένο στάδιο στον λαιμό, ενώ το 2011 ανακοίνωσε ότι βρισκόταν σε ύφεση.

Αργότερα διευκρίνισε πως πρόκειται για καρκίνο στη γλώσσα, κάτι που είχε αποκρύψει αρχικά, φοβούμενος ότι μια πιθανή παραμόρφωση από χειρουργείο θα επηρέαζε αρνητικά την καριέρα του.

Τελικά, υποβλήθηκε σε χημειοθεραπείες και ακτινοβολίες, χωρίς να χρειαστεί εγχείρηση.