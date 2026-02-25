Μαίρη Ραζή: Με στενοχωρεί να μιλάω για την Κωνσταντινούπολη, μέσα στην Αγία Σοφία λιποθύμησα

Η Μαίρη Ραζή παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» και μίλησε για τον ξεριζωμό της οικογένειάς της από την Κωνσταντινούπολη που παραμένει μέσα της μια «ανοιχτή πληγή». Η ηθοποιός γεννήθηκε στη Πόλη το 1948 και στα τέλη της δεκαετίας του ’50, μετανάστευσε με στενούς συγγενείς της στην Ελλάδα. Μέχρι σήμερα δεν έχει ξεχάσει τα όσα έζησε. Από τη βελούδινη ζωή της Κωνσταντινούπολης, σε ένα διαμέρισμα της Κυψέλης μαζί με 10 ακόμη άτομα, για αρχή.

Η Μαίρη Ραζή παραδέχεται πως μέχρι σήμερα δεν αντέχει να βλέπει εικόνες από την Πόλη: «Με στενοχωρεί να μιλάω για την Κωνσταντινούπολη. Πάντα με στενοχωρεί. Υπάρχει ένας ξεριζωμός που δεν τον καταλαβαίνει κανείς, αν δεν τον βιώσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, ο πόνος αυτός παραμένει ζωντανός μέσα της μέχρι σήμερα: «Δεν ξεπερνιέται. Μέχρι τώρα δεν μπορώ να δω ένα τουρκικό σίριαλ ή εικόνες από την Κωνσταντινούπολη. Δεν θέλω, γιατί θα στενοχωρηθώ. Πήγα πριν από 25 χρόνια, γιατί έπαιζα εκεί, πήγα να δω το σπίτι μου και ένιωσα πολύ μεγάλη στενοχώρια. Μέσα στην Αγία Σοφία λιποθύμησα».

Η ηθοποιός θυμήθηκε ότι έφυγε από την πατρίδα της σε πολύ μικρή ηλικία και βρέθηκε σε ένα δύσκολο περιβάλλον. «Έφυγα σε μια τρυφερή ηλικία και ήρθα εδώ και δεν ήταν καλά τα πράγματα. Δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ», είπε.

Παρά τις δυσκολίες, τόνισε πως ο ξεριζωμός μπορεί να διαμορφώσει έναν άνθρωπο πιο δυναμικό. «Ένας ξεριζωμός κάνει τον άνθρωπο πιο δυναμικό. Αρπάζει τη ζωή από τα κέρατα, θέλει δεν θέλει. Φεύγει από τη φυσιολογική του πορεία και μπαίνει σε ένα δύσκολο περιβάλλον και εκεί πρέπει να σταθεί».