Μαίρη Συνατσάκη: Τα δάκρυα συγκίνησης για την κόρη της που πήγε στο προνήπιο

Η Μαίρη Συνατσάκη εκτός από γνωστή παρουσιάστρια και youtuber είναι και μία τρυφερή μητέρα και έχει μεγάλη αδυναμία στην κορούλα της, Ολίβια, καρπό του έρωτά της με τον αγαπημένο της, Ίαν Στρατή.

Η Παρασκευή (11.09.2026) ήταν μία μέρα γεμάτη ανάμεικτα συναισθήματα και μεγάλη φόρτιση για εκείνη, καθώς ήταν η πρώτη μέρα της κόρης της στο προνήπιο. Η Μαίρη Συνατσάκη μοιράστηκε ένα βίντεο στο Instagram και δεν έκρυψε τα δάκρυά της…

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Η Μαίρη Συνατσάκη ανέβασε τα stories της ένα βίντεο, το οποίο την έδειχνε να βρίσκεται μέσα από το αυτοκίνητό της, εμφανώς συγκινημένη. Όπως δήλωσε προσπαθούσε να είναι ψύχραιμη με το γεγονός ότι η κόρη της πηγαίνει στο σχολείο, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε.

Μάλιστα, η εικόνα της κόρης της στα σκαλιά του σχολείου την έκανε να συνειδητοποιήσει πόσο έχει μεγαλώσει η Ολίβια.

Παράλληλα, η Μαίρη Συνατσάκη ανέβασε και μία πόζα της μικρούλας από τη στιγμή που βγαίνουν από το σπίτι για να πάνε για τον αγιασμό στο σχολείο.

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«Προνηπιάκη ιτ ιζ», έγραψε, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία της κόρης της, Ολίβιας.

«Εγώ ήμουνα ψύχραιμη, ψύχραιμη, ψύχραιμη και ξαφνικά δεν ήμουνα. Την είδα εκεί στα σκαλάκια, στο προνήπιο, και μου φάνηκε ότι μεγάλωσε», ανέφερε με δάκρυα στα μάτια.

Καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδιά και στους γονείς. Ναι…», έγραψε στην ανάρτησή της η Μαίρη Συνατσάκη και είπε και στο βίντεο.