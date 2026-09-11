Κόρα Καρβούνη: «Πάντοτε μιλούσα ακόμα και όταν δεν αδικούμουν εγώ, αλλά κάποιος άλλος»

Η Κόρα Καρβούνη είναι μία από τις πιο ταλαντούχες ηθοποιούς της γενιάς της, που παρόλο τηλεοπτικά την έχουμε απολαύσει σε περισσότερους δραματικούς όλους, παίζει σε μία νέα κωμωδία.

Η γνωστή ηθοποιός πρωταγωνιστεί στην ταινία με τίτλο «Κόκορας» και με αφορμή αυτή τη δουλειά έδωσε μία συνέντευξη στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» και τα όσα είπε προβλήθηκαν την Παρασκευή (11.09.2026). Η Κόρα Καρβούνη – μεταξύ άλλων – δήλωσε ότι δεν ανεχόταν ποτέ συμπεριφορές που δε θεωρεί αποδεκτές.

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«Ως χαρακτήρας έχω περισσότερο χιούμορ από αυτό που πιστεύουν οι άλλοι ότι έχω. Νομίζω ότι με έχουν τελείως ταυτίσει με τους πιο δραματικούς ρόλους και γενικά λόγω του φιζίκ μου πιστεύουν ότι είμαι πάρα πολύ σοβαρή. Που είμαι και σοβαρή, αλλά νομίζω ότι οι άνθρωποι που με γνωρίζουν για πρώτη φορά, ενώ έχουν αυτή την εικόνα για μένα, εκπλήσσονται με τη μη σοβαροφάνειά μου», είπε αρχικά η Κόρα Καρβούνη.

«Όταν ξεκίνησα να εργάζομαι ήταν πολύ πιο σκληρά πιστεύω τα δεδομένα. Όχι μόνο εννοώ βιοποριστικά. Και ο τρόπος της εκμάθησης της υποκριτικής τέχνης είχε μεγαλύτερη σκληρότητα. Αυτό από τη μία δεν ήταν όμορφο, αλλά σίγουρα επειδή πρόκειται για ένα πολύ σκληρό επάγγελμα, εμένα με προετοίμασε για τα χειρότερα», παραδέχτηκε στη συνέχεια.

Μιλώντας για τη νέα γενιά ηθοποιών, η Κόρα Καρβούνη τόνισε: «Πιστεύω ότι η νέα γενιά είναι πιο καλομαθημένη και θα βγει στην αρένα της υποκριτικής και αυτού του χώρου που πραγματικά για να βιοποριστείς θέλει μια πολύ μεγάλη μάχη και δεν ξέρω πώς θα αντιδράσει με τη συνεχή απόρριψη που έχει αυτό το επάγγελμα».

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«Εγώ εάν αντιληφθώ μια συμπεριφορά την οποία εγώ αποδοκιμάζω καταρχάς η ίδια, δεν υπάρχει περίπτωση να μη πάρω θέση και να μη μιλήσω. Το έκανα ανέκαθεν από μικρή. Είναι η φύση μου αυτή, είναι ο χαρακτήρας μου αυτός. Δηλαδή πέραν ότι τώρα υπάρχει ένα μεγαλύτερο δίχτυ ασφαλείας για όλους μας μετά το metoo. Εγώ πάντοτε μιλούσα και ακόμα και όταν δεν αδικούμουν εγώ η ίδια, αλλά κάποιος άλλος», δήλωσε ακόμα η γνωστή ηθοποιός.

«Το οφείλουμε στον εαυτό μας, επειδή είναι σκληρή η τέχνη αυτή και επειδή θα ειπωθούν σκληρά πράγματα διότι μαλώνουμε, αλλά να μαλώνουμε για τους σωστούς λόγους. Εάν δεν μαλώνουμε για τους σωστούς λόγους, οφείλουμε να μιλάμε», κατέληξε η Κόρα Καρβούνη στη συνέντευξή της.