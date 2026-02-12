Μαίρη Βιδάλη: Έχω χάσει δουλειές λόγω παρενόχλησης, το αντιμετώπισα και έβαλα τα όριά μου

Στον τρόπο με τον οποίο επέλεγε να διαχειρίζεται, αλλά και να αποφεύγει, μορφές παρενόχλησης που κλήθηκε να αντιμετωπίσει στο παρελθόν μίλησε η Μαίρη Βιδάλη, το βράδυ της Τετάρτης (11-02-2026), στο νέο επεισόδιο για την εκπομπή «Καλύτερα αργά» με την Αθηναϊδα Νέγκα στο Action 24.

«Στο έργο που παίζω φέτος στο θέατρο φυσικά και υπάρχει θέμα το οποίο επιβιώνει στο σήμερα, αυτό της παρενόχλησης. Ο πρωταγωνιστής παρενοχλεί δυο παντρεμένες και τίμιες κυρίες. Η αντιμετώπιση τους φυσικά, αφού είναι και κωμωδία, είναι με παγίδες, τεχνάσματα, προσπάθεια να το γελοιοποιήσουν. Είναι το metoo της εποχής» εκμυστηρεύτηκε, αρχικά, η δημοφιλής ηθοποιός.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Φυσικά το ‘χω περάσει και γω, πάρα πολλές φορές. Όχι, σε βαθμό που ακούω… βιασμού ή απόπειρας βιασμού. Όχι. Αλλά το έχω αντιμετωπίσει και έχω βάλει τα όρια μου».

«Έχω χάσει δουλειές. Έχω χάσει και μέσα στη σεζόν, όχι ακριβώς δουλειά. Σε οντισιόν έχω πάει μόνο μια φορά στη ζωή μου, όταν πρωτοβγήκα στο θέατρο, όπου και πήρα τον πρώτο μου ρόλο τότε. Αλλά όχι, εννοώ το να είσαι σε μια δουλειά και να βλέπεις ότι υπάρχει άλλου ενδιαφέρον. Είχα κάνει όμως ένα κόλπο τότε. Γινόμουν φίλη με τις γυναίκες τους, εντελώς αθώα» εξήγησε, εν συνεχεία, η Μαίρη Βιδάλη στη νέα τηλεοπτική της συνέντευξη.

Ένα χρόνο πριν, τον Ιανουάριο του 2025 η Μαίρη Βιδάλη βίωσε την τραγική απώλεια του γιου της, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 34 ετών. Ο Κάρολος Βιδάλης πάλεψε γενναία αλλά ο καρκίνος αποδείχθηκε ένας αντίπαλος εξαιρετικά ύπουλος. Ο 34χρονος έδινε μάχη για να συνέλθει και κατά διαστήματα φαινόταν να βγαίνει νικητής. Η κατάσταση της υγείας του όμως επιδεινώθηκε ξαφνικά και οι γιατροί δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα για να επιβραδύνουν το μοιραίο.

Ο Κάρολος Βιδάλης, έφυγε από τη ζωή στα 34 του χρόνια, ύστερα από μάχη δύο ετών με έναν επιθετικό καρκίνο που εξαπλώθηκε γρήγορα σε όλο του το σώμα. Η διάγνωση ήρθε ξαφνικά, μετά από προληπτικές εξετάσεις του ηθοποιού που έφυγε πρόωρα από τη ζωή.