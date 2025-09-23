Μαίρη Βυτινάρος: «Άνδρας ζήτησε το τηλέφωνό μου στον δρόμο, με κάλεσε αλλά δεν βγήκαμε γιατί ήταν κοντός»

Η Μαίρη Βυτινάρος μίλησε στο «Happy Day» με το γνωστό μοντέλο και πρώην κριτή του GNTM να μιλά για διάφορα θέματα της προσωπικής της ζωής, αλλά και μια άγνωστη ιστορία με ένα ραντεβού που δεν βγήκε ποτέ λόγω… ύψους.

Η Μαίρη Βυτινάρος είναι ένα πρόσωπο αρκετά αγαπητό στην ελληνική showbiz, με την ίδια ωστόσο να έχει περάσει αρκετές δυσκολίες μέχρι να καταφέρει να γίνει ένα διεθνούς φήμης μοντέλο. Όπως εκμυστηρεύτηκε στο σχολείο δεν ήταν όμορφο κορίτσι, ενώ στα πρώτα της βήματα το πρακτορίο στο οποίο βρισκόταν την ζύγιζαν καθημερινά.

Παράλληλα η ίδια αναφέρθηκε και για την προσωπική της ζωή, τονίζοντας πως έχει βγει αρκετά ραντεβού ωστόσο δεν έχει γνωρίσει τον κατάλληλο άνδρα για σύντροφό της. Κάπως έτσι έκανε και μια ξεχωριστή αναφορά σε ένα περιστατικό όπου την φλέρταραν στον δρόμο, ωστόσο η ίδια παρά την κίνηση δεν θέλησε να βγει με τον άνθρωπο που της έδωσε το τηλέφωνό της.

Τα λόγια της Βυτινάρος

«Είμαι στην Ελλάδα τους δύο τελευταίους μήνες. Πηγαινοέρχομαι στην Αυστραλία γιατί έχω δουλειές εκεί. Ξεκίνησα να κάνω και τηλεόραση και ασχολούμαι με το τένις, κάνοντας συνεντεύξεις στους top παίκτες το κόσμου. Έχω συζητήσει και πράγματα στην Ελλάδα, αλλά δεν μου έχει κάτσει κάτι ακόμα.

Ξεκίνησα το μόντελινγκ όταν ήμουν 17 ετών. Όταν ήμουν μικρή ήθελα να γίνω τενίστρια. Έχω ακούσει πάρα πολλά όχι στο μόντελινγκ, δεν μπορώ να θυμηθώ ποιο ήταν το πρώτο. Πολλές φορές μου έχουν πει ότι έχω μεγάλους γοφούς για το μόντελινγκ, αλλά εγώ μέχρι τότε δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Δεν γίνεται να είσαι τέλεια για τα πάντα. Δεν έχω ζυγαριά, δεν θέλω να ξέρω πόσα κιλά είμαι. Όταν ήμουν μικρή ήμουν σε ένα πρακτορείο το οποίο με μετρούσε κάθε εβδομάδα και μου έλεγε μέχρι και πόσα γραμμάρια πήρα. Δεν ήμουν όμορφο κορίτσι στο σχολείο», συμπλήρωσε το μοντέλο.

Ακούω διάφορα σχόλια για το ύψος μου. Νομίζω ότι το ύψος μου με έχει δυσκολέψει μόνο με τους άνδρες, αλλά δεν θα το άλλαζα με τίποτα.

Για την προσωπική της ζωή το μοντέλο αποκάλυψε:

«Όλο αυτό το διάστημα που είμαι στην Ελλάδα, έχω βγει ραντεβού, έχω γνωρίσει διάφορα αγόρια, αλλά δεν έχει έρθει κάποιος που να τον θέλω δίπλα μου και να με στηρίζει. Στο δρόμο με φλερτάρουν. Πρόσφατα ένας άνδρας μου ζήτησε το τηλέφωνό μου ενώ ήμουν μέσα στο αμάξι μου. Ήρθε δίπλα μου με μια μηχανή και μου ζήτησε να κατεβάσω το παράθυρό μου. Μου άρεσε γιατί είχε θάρρος. Του έδωσα τον αριθμό μου αλλά δεν βγήκαμε γιατί ήταν πολύ κοντός».

«Εννοείται ότι έχει υπάρξει άντρας που με έχει πληγώσει. Άντρες που έχουν ανασφάλειες με τον εαυτό τους προσπαθούν όλη την ώρα να σε ρίχνουν ψυχολογικά. Πλέον έχω καταλάβει ότι δεν είναι δικό μου πρόβλημα», κατέληξε η Μαίρη Βυτινάρος.