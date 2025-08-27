Μαίρη Βυτινάρος: Απαστράπτουσα η Ελληνοαυστραλή καλλονή σε νυχτοπερπατήματα στη Μύκονο

Η Μαίρη Βυτινάρος επέλεξε να κάνει διακοπές στη Μύκονο και έχει καταφέρει να κεντρίζει τα βλέμματα μέρα και νύχτα στο νησί των Ανέμων. Η καλλονή δεν δείχνει να ενοχλείται από την παρουσία φωτογράφων και οπερατέρ στις βόλτες της.

Η Μαίρη Βυτινάρος έγινε ευρύτερα γνωστή στο ελληνικό τηλεοπτικό κοινό μετά την συμμετοχή της ως «model instructor» στον πέμπτο κύκλο του GNTM.

Το 32χρονο μοντέλο, με ύψος 1,85, γεννημένο στην Μελβούρνη είναι τρίτης γενιάς Ελληνίδα της Αυστραλίας, από Έλληνα πατέρα και Ιταλίδα μητέρα. Η όμορφη Μαίρη Βυτινάρος το πρωί κάνεις τις βουτιές της στα καταγάλανα νερά και το βράδυ απολαμβάνει την νυχτερινή ζωή του νησιού των Ανέμων.

Η κάμερα του Mykonos Live TV την εντόπισε να περπατάει στα Ματογιάννια αγκαζέ με τον καλό της φίλο, Τζακ Μόργκαν. Έχοντας πιάσει τα μαλλιά της κότσο και φορώντας λευκό φόρεμα μαγνήτισε τα βλέμματα και τα φλας των φωτογράφων.

Σε συνέντευξή της η Μαίρη Βυτινάρος εξομολογήθηκε τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στον απαιτητικό χώρο του μόντελινγκ σχετικά με το βάρος της.

«Άκουσα πάρα πολλές φορές ότι πρέπει να χάσω τρεις πόντους από τους γοφούς, που είναι πολύ, γιατί είμαι και πολύ ψηλή. Να χάσω, να χάσω. Με έπαιρνε το πρακτορείο μου κάθε μέρα και με ρωτούσε τι έφαγα, τι έκανα για προπόνηση, γιατί δεν πήγα στο γυμναστήριο για οκτώ ώρες. Μου είπαν να κάνω οτιδήποτε χρειαστεί για να χάσω τρεις πόντους από τους γοφούς» είχε πει.

Στη Μύκονο, καταγράφηκε ακόμα Αριάνα Ροκφέλερ, που ανήκει στην 5η γενιά της αμερικανικής επιχειρηματικής δυναστείας.