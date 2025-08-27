Αριάνα Ροκφέλερ και Τζακ Μόργκαν έκαναν τα φλας να αστράψουν στα Ματογιάννια της Μυκόνου

Η Μύκονος παραμένει γεμάτη τις τελευταίες μέρες του Αυγούστου με φωτογράφους να «στρατοπεδεύουν» στα Ματογιάννια για ορισμένα καρέ επωνύμων. Αριάνα Ροκφέλερ και Τζακ Μόργκαν εμφανίστηκαν μαζί και δεν πέρασαν απαρατήρητοι.

Η Μύκονος και τα Ματογιάννια φαίνεται να τους έχουν κερδίσει. Η Αριάνα Ροκφέλερ επέλεξε ένα καφέ φόρεμα με ξεχωριστό κόψιμο στο πάνω μέρος που αναδείκνυε τη σιλουέτα της, μαύρα σανδάλια Hermes και μια navy blue τσάντα χειρός.

Ο Τζακ Μόργκαν τόλμησε ένα look με διάφανο μαύρο top με λάμψεις και σκισμένο τζιν. Η 42χρονη κοίταξε τον φωτογραφικό φακό και χαμογέλασε χωρίς να αφήσει το χέρι του Μόργκαν.

H Αριάνα Ροκφέλερ, πέμπτη γενιά της αμερικανικής επιχειρηματικής δυναστείας, αγαπά την Ελλάδα, θαυμάζει την κουλτούρα της και κάθε φορά που φεύγει αδημονεί να επιστρέψει και να ανακαλύψει ακόμη περισσότερα μέρη της.

Η αγάπη της για τη μόδα ξεκινάει από την παιδική της ηλικία, τότε που ως μικρό κορίτσι μεγάλωνε περιτριγυρισμένη από τις πανέμορφες, χειροποίητες τουαλέτες της γιαγιάς της, Μάργκαρετ Ροκφέλερ. Συνεχίστηκε αργότερα όταν εισήλθε και ως επιχειρηματίας στον κόσμο της μόδας λανσάροντας τη δική της σειρά ρούχων.

Στις καθημερινές και αθλητικές της δραστηριότητες υιοθετεί την σπορ γκαρνταρόμπα, ενώ στις επίσημες εμφανίσεις της εμπιστεύεται την αισθητική των Ευρωπαίων σχεδιαστών.

Τζακ Μόργκαν και Αριάνα Ροκφέλερ / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Η Αριάνα Ροκφέλερ λατρεύει την Αθήνα και στο παρελθόν έχει ταξιδέψει είτε για επαγγελματικούς λόγους είτε για λόγους αναψυχής.