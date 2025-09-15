Μάκης Χριστοδουλόπουλος για τους πλειστηριασμούς ακινήτων του: «Εγώ φταίω, έκανα λάθος διαχείριση»

«Άφησα να το πάρουν το σπίτι, γιατί άμα ήθελα να το φτιάξω, ήθελα 70.000 ευρώ», είπε ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος. Οι νέοι πλειστηριασμοί που έρχονται φαίνεται πως απειλούν συνολικά την περιουσία του τραγουδιστή.

Ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος μίλησε στην εκπομπή «Happy Day» και απάντησε για τα ακίνητά του που βγήκαν σε πλειστηριασμό, αλλά και για εκείνα που πρόκειται να βγουν στο «σφυρί» για μια οφειλή που δεν ξεπερνάει τα 10.000 ευρώ.

«Άφησα να το πάρουν το σπίτι, γιατί άμα ήθελα εγώ να το φτιάξω, ήθελα 70.000 ευρώ. Οπότε, το άφησα και το πήραν. Ούτε που με νοιάζουν τα σπίτια, γιατί κανένα από τα εγγόνια μου δεν μπορούν να τα κρατήσουν. Δεν μπόρεσα να τα πληρώσω και τελείωσε, τα πήραν. Εγώ φταίω γι’ αυτό που έγινε.

Έκανα λάθος διαχείριση χρημάτων. Τα είχα ξεχάσει τα σπίτια και δεν τα πλήρωνα. Τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου δεν μπορούσαν να συντηρήσουν το σπίτι στην Αχαϊα, ήθελε πολλά λεφτά το σπίτι», είπε ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος.

Μετά την απώλεια διώροφου σπιτιού στην Κηφισιά τον περασμένο Φεβρουάριο, έχουν προγραμματιστεί τρία νέα «σφυριά» σε βάρος του ίδιου και της συζύγου του Αναστασίας. Ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος ευελπιστεί πως οι πλειστηριασμοί δεν θα προχωρήσουν. Πως βρεθεί τρόπος ώστε οι διαδικασίες να «παγώσουν» με παράλληλη ρύθμιση των χρεών του.

Οι διαδικασίες, που επισπεύδονται για παλαιά οφειλή 10.000 ευρώ. Πρόκειται για ακίνητα σε Ροδοδάφνη και Κηφισιά, με τιμές εκκίνησης από 22.000 έως 181.700 ευρώ. Παράλληλα, τον Φεβρουάριο του 2025 εκποιήθηκε άλλο ακίνητό του στην Κηφισιά έναντι 350.003 ευρώ, γεγονός που δείχνει τις οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζει ο γνωστός λαϊκός τραγουδιστής.

Ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος, γιος δεξιοτέχνη του κλαρίνου, ξεκίνησε από τα δημοτικά πανηγύρια και κατέκτησε το κοινό με μεγάλες επιτυχίες όπως «Παντρεμένοι κι οι δυο» και «Προσκλήτηριο», συνεργαζόμενος με σπουδαίους καλλιτέχνες. Παρά τις δυσκολίες, παραμένει μια από τις χαρακτηριστικές μορφές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού.