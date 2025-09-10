Μάκης Χριστοδουλόπουλος: Οι νέοι πλειστηριασμοί ακινήτων που απειλούν την περιουσία του τραγουδιστή

Ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος συνεχίζει την καριέρα του, όμως στα 77 του χρόνια φαίνεται πως αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Οι νέοι πλειστηριασμοί που έρχονται απειλούν συνολικά την περιουσία του τραγουδιστή, με τον ίδιο να ετοιμάζει τις επόμενες κινήσεις του.

Μετά την απώλεια διώροφου σπιτιού στην Κηφισιά τον περασμένο Φεβρουάριο, έχουν προγραμματιστεί τρία νέα «σφυριά» σε βάρος του ίδιου και της συζύγου του Αναστασίας. Ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος ευελπιστεί πως οι πλειστηριασμοί δεν θα προχωρήσουν. Πως βρεθεί τρόπος ώστε οι διαδικασίες να «παγώσουν» με παράλληλη ρύθμιση των χρεών του.

Οι διαδικασίες, που επισπεύδονται για παλαιά οφειλή 10.000 ευρώ. Πρόκειται για ακίνητα σε Ροδοδάφνη και Κηφισιά, με τιμές εκκίνησης από 22.000 έως 181.700 ευρώ. Παράλληλα, τον Φεβρουάριο του 2025 εκποιήθηκε άλλο ακίνητό του στην Κηφισιά έναντι 350.003 ευρώ, γεγονός που δείχνει τις οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζει ο γνωστός λαϊκός τραγουδιστής, σύμφωνα το newmoney.

Κατά την έκθεση εκτίμησης είχαν διαπιστωθεί εμφανείς φθορές και βανδαλισμοί στα εξωτερικά κουφώματα, ενώ τονιζόταν ότι ήταν τυπικής κατασκευής και αρχιτεκτονικής της δεκαετίας του 2010, με ανύπαρκτη συντήρηση.

Ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος, γιος δεξιοτέχνη του κλαρίνου, ξεκίνησε από τα δημοτικά πανηγύρια και κατέκτησε το κοινό με μεγάλες επιτυχίες όπως «Παντρεμένοι κι οι δυο» και «Προσκλήτηριο», συνεργαζόμενος με σπουδαίους καλλιτέχνες. Παρά τις δυσκολίες, παραμένει μια από τις χαρακτηριστικές μορφές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού.