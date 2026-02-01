Μάνος Ιωάννου για Πέτρο Φιλιππίδη: Μιλάμε σχεδόν κάθε μέρα, είναι ένας άνθρωπος που αγαπάω

Μάνος Ιωάννου και Πέτρος Φιλιππίδης ήταν και παραμένουν φίλοι, όπως ξεκαθάρισε για ακόμα μια φορά ο νεαρός ηθοποιός σε δηλώσεις που παραχώρησε στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο παρέα» του ΑΝΤ1. Όπως είπε, έχει ακούσει μια σειρά από αρνητικά σχόλια για το γεγονός αυτό, τα οποία όμως δεν τον επηρεάζουν. Ο ίδιος ξεκαθαρίζει πως αγαπάει τον καλλιτέχνη και πως μιλάει μαζί του σχεδόν καθημερινά.

Προ ημερών είχε σχολιαστεί ποικιλοτρόπως η παρουσία του 63χρονου ηθοποιού στο πάρτι γενεθλίων που είχε ετοιμάσει ο Μάνος Ιωάννου. Σε βίντεο που κυκλοφόρησε, ο εορτάζων φαίνεται να χορεύει μπροστά από την κάμερα, ενώ στο βάθος διακρίνεται ο Πέτρος Φιλιππίδης να κάθεται στο τραπέζι μαζί με την Ελπίδα Νίνου παρακολουθώντας τη βραδιά.

Στην κάμερα της εκπομπής του ΑΝΤ1, ο Μάνος Ιωάννου ανέφερε για τον Πέτρο Φιλιππίδη: «Τι να μου κοστίσει η φιλία μου με τον Πέτρο Φιλιππίδη; Εννοείται ότι άκουσα πάρα πολλά αρνητικά αλλά μια που τα ακούω και μια που τα προσπερνάω. Δε φοβήθηκα μη χάσω δουλειά.

Μιλάμε σχεδόν κάθε μέρα. Είναι ένας άνθρωπος που αγαπάω, τον θεωρώ από τους καλύτερους ηθοποιούς στην Ελλάδα. Εννοείται ότι θα συνεργαζόμουν μαζί του και εννοείται ότι αν επιστρέψει στο θέατρο θα πάω να τον δω».

«Η τρέλα σιγά σιγά, με τα χρόνια φεύγει και δε μου αρέσει. Η μητέρα μου αγχώνεται λίγο περισσότερο. Της έχω τρομερή αδυναμία. Με τον πατέρα μου δεν είχαμε πάντα και την καλύτερη σχέση, οπότε είμαστε λίγο πιο απόμακροι» είπε σε άλλο σημείο ο Μάνος Ιωάννου.

«Είναι δύσκολο να αποκοπείς από κάτι που έχεις συνηθίσει. Είναι το λιμανάκι σου, αλλά κάποιες φορές πρέπει να το κάνεις για να πας και παρακάτω. Το να κάνω οικογένεια, είναι κάτι που με φοβίζει. Νιώθω ακόμα ότι εγώ είμαι παιδί. Τελικά μπορεί και να μην έχω ερωτευτεί ποτέ στη ζωή μου. Μπορεί να είναι ενθουσιασμός, καψούρα, ή να βιώνω εγώ τελείως διαφορετικά τον έρωτα».

«Από τις πιο όμορφες Ελληνίδες θα έλεγα ότι είναι η Αθηνά Οικονομάκου» ανέφερε σε άλλο σημείο ο ηθοποιός.