Νατάσσα Μποφίλιου για Μάνο Βουλαρίνο: «Ξέρεις κάποιον να γίνεται viral τόσο συχνά χωρίς να κάνει τίποτα»

Πριν από λίγο καιρό, η Νατάσσα Μποφίλιου δέχτηκε διαδικτυακή επίθεση από τον Μάνο Βουλαρίνο, ο οποίος είχε σχολιάσει μία φωτογραφία που είχε μοιραστεί η καλλιτέχνιδα στα social media.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η ταλαντούχα τραγουδίστρια θέλησε να αναφερθεί στο περιστατικό και απάντησε με τον δικό της μοναδικό τρόπο στον Μάνο Βουλαρίνο, ο οποίος είχε γράψει ότι κρατούσε την αναπνοή της ενώ φωτογραφιζόταν. Η Νατάσσα Μποφίλιου μίλησε στη διαδικτυακή εκπομπή του Fipster στο YouTube, τονίζοντας ότι δεν έχει κάνει ποτέ photoshop στη ζωή της.

«Κάτσε να ρουφήξω την κοιλιά μου! Ξέρεις κάποιον να γίνεται viral τόσο συχνά χωρίς να κάνει τίποτα; Ανέβασα μια φωτογραφία από τις διακοπές μου. Δεν είπε κάποιος κάτι για photoshop, είπαν ότι ρουφάω την κοιλιά μου. Δεν έχω κάνει photoshop ποτέ, δεν ξέρω πως γίνεται το photoshop. Το post πήγε πολύ καλά», είπε όλο νόημα η Νατάσσα Μποφίλιου, στο 11.40 λεπτό.

Το σχόλιο του Μάνου Βουλαρινού

Ο Μάνος Βουλαρίνος είχε σχολιάσει τη φωτογραφία που δημοσιοποίησε η Νατάσσα Μποφίλιου, όπου φορούσε το μαγιό της.

«Πρώτη θέση σε διαγωνισμό κρατήματος αναπνοής», έγραψε ως σχόλιο ο γνωστός δημοσιογράφος.

Πρώτη θέση σε διαγωνισμό κρατήματος αναπνοής pic.twitter.com/x02ZVxlokQ — Manos Voularinos (@ManosVoularinos) August 23, 2025

«Αποφεύγω να διαβάζω τα σχόλια στο Ίντερνετ. Όταν γίνει κάτι μου στέλνει ο κόσμος στα social να μου το πει, γίνεται από αγάπη και προστασία. Κάποια στιγμή έχασα την επαφή μου, τα δικά μου social ήταν πιο προστατευμένα, δεν έχω πολλά hate comments. Οι άνθρωποι στο προφίλ μου ξέρω ότι είναι εκείνοι που ταυτίζονται με τη μουσική μου, νιώθουν ότι με ξέρουν. Είχα φτιάξει έναν κόσμο πιο προστατευμένο», είχε δηλώσει πρόσφατα η Νατάσσα Μποφίλιου στη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Στούντιο 4».