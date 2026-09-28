Η Μαντόνα σάρωσε στα MTV VMAs, αλλά δίχασε το κοινό – Η αμήχανη ατάκα και το «κράξιμο» για την εμφάνισή της

Σάρωσε η Μαντόνα στα φετινά MTV Video Music Awards παραλαμβάνοντας συνολικά 7 βραβεία το βράδυ της Κυριακής (27.09.2026) στο Peacock Theatre του Λος Άντζελες, έπειτα από 13 υποψηφιότητες. Ωστόσο, ανάμεικτα είναι τα συναισθήματα του κόσμου για την εμφάνιση της πάνω στη σκηνή.

Η 68χρονη «βασίλισσα της ποπ» Μαντόνα, ανέβηκε στη σκηνή των MTV Video Music Awards μαζί με την Charli XCX και τον Τρόι Σιβάν για να παραλάβουν το βραβείο για το Confessions II – The Film, ωστόσο, η ομιλία της πήρε μια αμήχανη τροπή:

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«Δεν είμαι και πολύ σίγουρη για ποιο πράγμα είναι αυτό το βραβείο;» για να πει στη συνέχεια: «Καταρχάς, θέλω να βγάλω αυτό το πράγμα από τον κ*** μου. Είναι εκεί όλο το βράδυ» πριν βάλει το χέρι της πίσω της και στη συνέχεια παρουσιάσει ένα μαύρο αντικείμενο.

Στη συνέχεια φώναξε: «Το μικρόφωνό μου είναι πολύ κοντό» και ζήτησε από τον Τρόι Σιβάν και την Charli XCX να σταθούν δίπλα της με την τραγουδίστρια να συνεχίζει σύμφωνα με την Daily Mail: «Δεν είμαι και πολύ σίγουρη για ποιο πράγμα είναι αυτό το βραβείο. Υποθέτω ότι είναι για την ταινία μικρού μήκους;», πριν η Charli XCX ανοίξει την κάρτα με την ανακοίνωση για να της θυμίσει για ποια κατηγορία επρόκειτο.

Η Μαντόνα τότε πρόσθεσε: «Νιώθω καλά όταν περιβάλλομαι από ανθρώπους που τους αρέσει να χορεύουν, Charli, Τρόι… Δεν καταλάβατε το αστείο με το λέιζερ στον κ@λο μου, έτσι; Ήταν εκεί όλο το βράδυ, πριν το βγάλω».

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68 year old Madonna wears corset and lingerie while onstage at the MTV VMA’s while appearing to slur her words.



The singer was named 2026 Artist of the Year at the awards after beating Taylor Swift and Ariana Grande. pic.twitter.com/X1XZeWxYP7 — Oli London (@OliLondonTV) September 28, 2026

«Ο χορός είναι εκεί όπου συνέβησαν όλα στη ζωή μου. Αν σας αρέσει να χορεύετε, σηκωθείτε… είμαστε όλοι ίσοι στην πίστα», είπε κλείνοντας και αποχώρησε από τη σκηνή.

Madonna doesn’t know how to hang it up. This is one of the weirdest and most cringe things I’ve ever seen. Why are the MTV Music Awards on CBS after football? pic.twitter.com/zUek80Ii66 — Cielo 🇺🇸🇵🇷 (@CieloBonit) September 28, 2026

Η αμηχανία, ωστόσο δημιουργήθηκε από την έναρξη του σόου, όπου η Μαντόνα ερμήνευσε τα τραγούδια «Bring Your Love» με τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ και «Danceteria Afterhours Remix» με την Charlie XCX.

LMAOO why was Madonna struggling so much right here 😭😭 #vmas pic.twitter.com/A5A9YDoaSY — GeezusRice (@GeezusRice) September 27, 2026

Παρατηρώντας τη να κινείται στη σκηνή, οι θεατές σχολίαζαν στα social media πως φαινόταν να δυσκολεύεται να πάρει ανάσα, ενώ άλλοι έγραφαν πως επρόκειτο για playblack. Αρκετοί ήταν και εκείνοι που χαρακτήρισαν την εμφάνιση βαρετή.

Ένα σχόλιο έγραφε: «Μακάρι να μπορούσα να είχα δει τη Μαντόνα στα καλύτερά της! Η “μαμά” είναι ΚΟΥΡΑΣΜΕΝΗ και λαχανιασμένη στη σκηνή των MTV #VMAs. Και ναι, ξέρω ότι είναι σχεδόν 70, οπότε δεν περιμένω τη Μαντόνα του 1985, αλλά ουάου», ενώ ένα άλλο έγραφε: «Θα πω κάτι αμφιλεγόμενο. Μαντόνα, αυτό είναι βαρετό».

Παρόλα αυτά, υπήρξαν πολλοί οι οποίοι αποθέωσαν την Μαντόνα για την εμφάνισή της, υποστηρίζοντας έκανε ένα πολύ εντυπωσιακό σόου στα 68 της.

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