Μαντόνα και Γκάι Ρίτσι συναντήθηκαν στο Λονδίνο, σχεδόν δύο δεκαετίες μετά τον χωρισμό τους

Μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες από το πολύκροτο διαζύγιό τους, η Μαντόνα και ο Γκάι Ρίτσι (Guy Ritchie) επανενώθηκαν για να στηρίξουν τον γιο τους Ρόκο, στα εγκαίνια της έκθεσης με τίτλο «Talk is Cheap», που πραγματοποιήθηκαν στο Λονδίνο.

Σε ανάρτησή του στο Instagram, ο 25χρονος καλλιτέχνης μοιράστηκε ένα σπάνιο στιγμιότυπο με τους γονείς του (Μαντόνα και Γκάι Ρίτσι), τους οποίους ευχαρίστησε για την παρουσία τους. «Είναι κατανοητό γιατί κάποιοι μπορεί να με κρίνουν και δεν τους κατηγορώ» έγραψε ο Ρόκο στη λεζάντα της ανάρτησης, προσθέτοντας: «Ωστόσο, είμαι υπερήφανος για το ποιος είμαι, αλλά ακόμη πιο υπερήφανος που έχω και τους δύο μου γονείς σε μία αίθουσα να με στηρίζουν. Τα έργα μιλούν από μόνα τους, γι’ αυτό και η έκθεση ονομάστηκε “Talk Is Cheap”».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Madonna, που ήταν παντρεμένη με τον διάσημο σκηνοθέτη από το 2000 έως το 2008, μοιράστηκε επίσης στιγμιότυπα από την εκδήλωση στον λογαριασμό της στο Instagram, στα οποία δεν εμφανίζεται ο πρώην σύζυγός της.

«Η Τέχνη έχει έναν μοναδικό τρόπο να φέρνει τους ανθρώπους κοντά, είτε βρίσκεσαι σε έναν κινηματογράφο βλέποντας μια ταινία, είτε σε ένα νυχτερινό κέντρο χορεύοντας με τους ρυθμούς της μουσικής, είτε σε μια έκθεση συγκεντρωμένος μπροστά από έναν πίνακα. Η Τέχνη έχει έναν μαγικό τρόπο να εμπνέει την ανθρώπινη σύνδεση» ανέφερε στη λεζάντα της ανάρτησης η τραγουδίστρια του «Material Girl».

«Σ’ ευχαριστώ Ρόκο που δημιούργησες αυτή την εμπειρία με αίμα, ιδρώτα και δάκρυα. “Talk is Cheap” («Εύκολο να το λες») — Πράγματι» συμπλήρωσε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το πρώην ζευγάρι, το οποίο γνωρίστηκε το 1999 μέσω κοινών φίλων, απέκτησε τον Ρόκο τον Αύγουστο του 2000, πριν παντρευτούν τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους στο κάστρο Skibo της Σκωτίας. Η σταρ είχε ήδη αποκτήσει την κόρη της Λούρδη με τον πρώην σύντροφό της Κάρλος Λεόν (Carlos Leon) το 1996. Το 2006 το ζευγάρι υιοθέτησε τον Ντέιβιντ Μπάντα από το Μαλάουι ενώ δύο χρόνια αργότερα οι «αγεφύρωτες διαφορές» οδήγησαν στο διαζύγιο, το οποίο οριστικοποιήθηκε την ίδια χρονιά. Ένα χρόνο αργότερα η Madonna υιοθέτησε επίσης την κόρη της Mέρσι και το 2017 τις δίδυμες, Έστερ και Στέλλα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Rocco Ritchie (@roccoritchie)

Ο Ρίτσι από την πλευρά του, παντρεύτηκε την Τζάκι Έινσλι (Jacqui Ainsley) με την οποία απέκτησε τρία παιδιά.

Νωρίτερα φέτος, η βασίλισσα της ποπ αποκάλυψε σε συνέντευξή της ότι η μάχη για την επιμέλεια του γιου της ήταν η δυσκολότερη στιγμή της ζωής της, όπως ανέφερε το αμερικανικό Us Weekly.