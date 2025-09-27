Μάρα Δαρμουσλή: «Νομίζω η Ηλιάνα Παπαγεωργίου έχει μείνει σε μία εποχή 10 χρόνια πίσω»

Με αιχμηρό τρόπο σχολίασε η Μάρα Δαρμουσλή τις απόψεις της Ηλιάνας Παπαγεωργίου σχετικά με την ηλικία που θα πρέπει να έχει μία γυναίκα που θέλει να ασχοληθεί με το modeling.

Με αφορμή τα όσα είπε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου στην πρώτη οντισιόν του φετινού κύκλου του GNTM σε μία 33χρονη διαγωνιζόμενη, η Μάρα Δαρμουσλή εξέφρασε τη δική της άποψη, στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο, το πρωί του Σαββάτου (27.09.2025), τονίζοντας ότι η κριτής του ριάλιτι μόδας έχει μείνει σε μία εποχή 10 χρόνια πίσω.

«Το είδα αυτό το σκηνικό από το GNTM, η κοπέλα – φτου σου, μάνα μου – είναι σαν τα κρύα τα νερά, θα τη ζήλευαν και 20άρες, και επαγγελματίες του χώρου. Δεν ξέρω ποια είναι η ηλικία της κυρίας Παπαγεωργίου, δεν με αφορά, αλλά αυτό που άκουσα είναι πως είπε πως έχει μείνει σε άλλη εποχή. Νομίζω η κυρία Παπαγεωργίου έχει μείνει σε μία εποχή 10 χρόνια πίσω», τόνισε η Μάρα Δαρμουσλή.

«Μου έρχονται ακόμα castings στο εξωτερικό, τα οποία ζητάνε ξεκάθαρα γυναίκες ηλικιακού εύρους 40 – 50, γιατί υπάρχει ανάλογη αγορά, ανάλογα προϊόντα και ρούχα. Έχω χάσει πολλές τέτοιες δουλειές, αφού γέννησα το δεύτερό μου παιδί, γιατί είπαν “κοπελιά, δεν έχεις αρκετές ρυτίδες, δεν μας κάνεις. Η αγορά υπάρχει, έχει εξελιχθεί, έχει αλλάξει”», πρόσθεσε.

«Ακόμα και στα 44 μου συζητάω με το γραφείο μου να ξαναρχίσω μια δεύτερη πορεία και όχι ως μοντέλο παλιάς μόδας, πιο λεπτό, πλέον είμαι fit και αυτή είναι η κατεύθυνσή μου», είπε ακόμα το μοντέλο και ηθοποιός.

Υπενθυμίζεται ότι η Ηλιάνα Παπαγεωργίου στη πρεμιέρα του GNTM είχε πει «όχι», σε μία 33χρονη, αναφέροντας τα εξής: «Δεν νομίζω ότι είναι πια στην ηλικία και δεν έχει αυτή την δίψα και την αίσθηση για να γίνει μοντέλο και να αλλάξει».

Για την κριτική της Ηλιάνας Παπαγεωργίου είχε εκφράσει δημοσίως τη γνώμη της και η Μαριάντα Πιερίδη, ξεσπώντας εναντίον της και κάνοντας λόγο για ηλικιακό ρατσισμό.