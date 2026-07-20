Μάρα Ζαχαρέα και Τίνα Μεσσαροπούλου κάνουν μαζί διακοπές – Οι κοινές πόζες από παραλία της Πάρου

Μία δυνατή φιλία που αντέχει στον χρόνο διατηρούν η Μάρα Ζαχαρέα και η Τίνα Μεσσαροπούλου, οι οποίοι περνούν πάντα μέρος των διακοπών τους μαζί στην Πάρο.

Τη Δευτέρα (20.07.2026) η διευθύντρια και κεντρική παρουσιάστρια ειδήσεων του STAR ανέβασε μία σειρά με φωτογραφίες στις οποίες ποζάρει μαζί με την Τίνα Μεσσαροπούλου σε παραλία της Πάρου. Η Μάρα Ζαχαρέα και η αγαπημένη της συνάδελφος έχουν επιλέξει την πλαζ του Αμπελά για τις βουτιές τους και δείχνουν στις φωτογραφίες χαρούμενες και χαλαρές.

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«Και τώρα επιτέλους διακοπές», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή της η Μάρα Ζαχαρέα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Mara Zacharea (@marazaharea)

Η Τίνα Μεσσαροπούλου χαμογελάει ξανά μετά την πρόσφατη περιπέτεια υγείας που πέρασε ο αγαπημένος της σύζυγός, Γιώργος Μυλωνάκης, καθώς μέσα σε λίγο καιρό κατάφερε να ξεπεράσει το σοβαρό πρόβλημα. Υπενθυμίζεται ότι ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, ταλαιπωρήθηκε του λόγω ρήξης ανευρύσματος στον εγκέφαλο.

Το ζευγάρι λίγες ημέρες πριν ταξιδέψει στην Πάρο για τις καλοκαιρινές του διακοπές βρέθηκε σε γάμο στα Σπάτα. Μάλιστα, η Τίνα Μεσσαροπούλου και ο Γιώργος Μυλωνάκης πόζαραν μαζί για κάποιες αναμνηστικές φωτογραφίες.