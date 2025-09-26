Μαρία Αλιφέρη: Ο άνθρωπος πρέπει να ασχολείται με κάτι σημαντικότερο από το από το μικρό εγώ του

Για την εικόνα που παρουσιάζει σήμερα τόσο η τηλεόραση όσο και ευρύτερα η κοινωνία, καθώς και για την αυτοανακορικότητα, πήρε θέση η Μαρία Αλιφέρη, το μεσημέρι της Παρασκευής, όταν και βρέθηκε καλεσμένη του Κώστα Τσουρό στην εκπομπή «Το ‘χουμε» στον ΣΚΑΪ.

«Η δουλειά μας ακολουθεί την γενική, την κοινωνική περπατησιά και δεν θα έλεγα πως είμαστε σε μια καλή φάση. Και ατομικά και συλλογικά. Με την έννοια ότι υπάρχει πολύ πια αυτοναφορικότητα. Χάθηκε, όπως θα λέγαμε παλιά, “η γειτονιά”, “το καφενείο”. Χάθηκε, έχουμε απομονωθεί οι άνθρωποι», τόνισε, αρχικά, η γνωστή ηθοποιός.

«Στη φύση του ανθρώπου είναι αναφορικότητα. (σ.σ. Ο άνθρωπος πρέπει να ασχολείται με κάτι σημαντικότερο) από το μικρό εγώ του. Και αναφέρομαι στα πάντα. Όλοι ακολουθούμε μία γενική περπατησιά. Όταν η κοινωνία, λειτουργεί έτσι, επηρεάζει όλους μας, αν και σε άλλον βαθμό τον καθένα. Δεν είναι προσωπική ευθύνη, είναι ένα κύμα όμως που -υποθέτω πως- κανείς θα πρέπει να αντισταθεί», συμπλήρωσε, ακόμα, η Μαρία Αλιφέρη στον ΣΚΑΪ.

«Κόπηκαν οι συνδέσεις και είμαστε γύρω από τον αφαλό μας πια οι άνθρωποι. Εγώ το βρίσκω εγκληματικό αυτό που συμβαίνει», τόνισε παράλληλα.