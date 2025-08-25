Μαρία Αντωνά για Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: «Σκέφτομαι τον Ντέμη Νικολαΐδη, πως θα αισθανθεί μετά από αυτό»

Σοκ έχει προκαλέσει τα τελευταία 24ωρα, η είδηση θανάτου της Αλεξάνδρα Νικολαΐδου, συντρόφου του Ντέμη Νικολαΐδη, η οποία πέθανε σε ηλικία 41 ετών.

Δεν βγήκε νικήτρια από τη μάχη που έδινε με τον καρκίνο η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου, η οποία «έφυγε» στα 41 της χρόνια το βράδυ του Σαββάτου (23.08.2028). Μετά το διαζύγιό του από την Δέσποινα Βανδή, ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής, Ντέμης Νικολαΐδης, είχε βρει τον έρωτα στα μάτια της 41χρονης, στο πλάι της οποίας έμεινε μέχρι το τέλος.

Στην θλιβερή είδηση για τον θάνατο της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου αναφέρθηκε και η πρωινή παρέα της εκπομπής «Καλοκαίρι Παρέα» με την Κατερίνα Καραβάτου το πρωί της Δευτέρας.

Η παρουσιάστρια προσφωνώντας την είδηση έκανε τους συνεργάτες της να «λυγίσουν» τόσο για την απώλειά της 41χρονης, όσο και για τον σύντροφό της, Ντέμη Νικολαΐδη.

«Δεν την γνώριζα, παρά μόνο μέσα από τη δημοσιότητα, με τα πράγματα που έχει κάνει, έφυγε στα 41 της χρόνια, μιλάω για την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου», είπε η Κατερίνα Καραβάτου.

«Σκέφτομαι και πόσο δύσκολο είναι η ζωή ορισμένες φορές και για τους ανθρώπους που μένουν πίσω να συνεχίσουν χωρίς τον άνθρωπο που έχουν αγαπήσει και έχουν στηρίξει. Όλοι αναφέρουν πόσο φωτεινό πλάσμα ήταν η Αλεξάνδρα και πόσο της στάθηκε ο Ντέμης όλη αυτή την περίοδο. Πολύ δύσκολη και ιδιαίτερη περίοδος και μπράβο του. Πραγματικά σκέφτομαι τον Ντέμη πως θα αισθανθεί σε όλο αυτό και μετά από αυτό», είπε η Μαρία Αντωνά.

Η Αφροδίτη Γραμμέλη σχολίασε: «Ποτέ δεν θα γίνει ίδια η ζωή των ανθρώπων αυτών. Το πένθος και η απώλεια είναι κάτι που δεν φεύγει ποτέ και ζεις μαζί του».