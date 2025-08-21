Lifestyle

Μαρία Αντωνά: Γιώργος Λιάγκας και Αντώνης Ρέμος μοιάζουν σαν δυο σταγόνες νερό, τους μπερδεύουν

«Είναι πολύ ταιριαστοί και έχουν και ίδια γούστα στα φαγητά» είπε μεταξύ άλλων η Μαρία Αντωνά
Αντώνης Ρέμος και Γιώργος Λιάγκας
Αντώνης Ρέμος και Γιώργος Λιάγκας / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Η Μαρία Αντωνά ανέφερε ότι ο Γιώργος Λιάγκας και ο Αντώνης Ρέμος μοιάζουν τόσο πολύ, που θα μπορούσαν να είναι αδέρφια. Όπως είπε, ο κόσμος πολλές φορές τους μπερδεύει, με τον σύντροφό της να το απολαμβάνει.

Με αφορμή την έξοδο που πραγματοποίησαν μαζί Γιώργος Λιάγκας και Αντώνης Ρέμος στο Φισκάρδο, η Μαρία Αντωνά αποκάλυψε ότι οι δυο τους είναι πολύ ταιριαστοί και έχουν τις ίδιες προτιμήσεις στα φαγητά.

«Θα μπορούσαν να είναι αδέλφια, όχι ξαδέλφια. Θέλω να σας πω ότι πολλές φορές τους μπερδεύουν. Έχει τύχει περίπτωση να πάει άνθρωπος να χαιρετήσει τον Γιώργο και να του πει “Αντώνη μου, πόσο πολύ αγαπώ τα τραγούδια σου”. Αλήθεια. Κι όμως, σας λέω αλήθεια, πολύς κόσμος. Ο Γιώργος γελάει όταν συμβαίνει αυτό, δε λέει τίποτα.

Είναι απίστευτο, μοιάζουν σαν δυο σταγόνες νερό. Είναι πολύ ταιριαστοί και έχουν και ίδια γούστα στα φαγητά. Είναι πάρα πολύ καλοφαγάδες. Είναι φίλοι πάρα πολλά χρόνια, πολύ καλοί φίλοι. Δεν ήταν τυχαία η συνάντησή τους. Είναι μαζί στο Ιόνιο και περνάνε φανταστικά», είπε η Μαρία Αντωνά.

Λίγο νωρίτερα είχε κυκλοφορήσει το πρώτο τρέιλερ της εκπομπής «Το Πρωινό» στον ΑΝΤ1, με τον Γιώργο Λιάγκα δίπλα στους συνεργάτες του.

