Μαρία Αντωνά: Όταν έχεις χαράξει τη δική σου πορεία, δεν θα ζηλέψεις τους άλλους

Για τη στήριξη που έλαβε από τον σύντροφο της, Γιώργο Λιάγκα καθώς και από πολύ καλή της φίλη, όταν έφυγε από τη ζωή η αγαπημένη της μητέρα, μίλησε η Μαρία Αντωνά στη νέα εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό ΟΚ! και τον δημοσιογράφο Νίκο Γεωργιάδη.

Απαντώντας σε σχόλιο, ότι δείχνει πιο ώριμη και συνειδητοποιημένη, η Μαρία Αντωνά απάντησε: «Εντάξει, έχω μεγαλώσει κιόλας. Δεν είμαι όπως ήμουν τα προηγούμενα χρόνια. Ίσως είναι και κάποιες καταστάσεις που καλείσαι να αντιμετωπίσεις και να ωριμάσεις».

«Φαντάζομαι ότι βοήθησε η παρουσία του συντρόφου σου – και εκείνος έχει βιώσει κάτι αντίστοιχο με τον πατέρα του, που τον είχε μεγαλώσει μόνος του.

Σίγουρα βοηθάει να μπορείς να το συζητήσεις με κάποιον που ξέρεις ότι το έχει βιώσει. Και όχι μόνο με τον Γιώργο, αλλά και με μια καλή μου φίλη που έχει χάσει κι εκείνη τη μητέρα της και ζει μόνη της στην Αθήνα. Έχουμε γίνει λίγο η μία μαμά της άλλης, μοιραζόμαστε τις στιγμές της καθημερινότητας μας» είπε.

Σε ερώτηση για το ποια είναι η πιο στενή φίλη της, απάντησε:

«Νιώθω τυχερή γιατί έχω πολλές φίλες που είναι καλά κορίτσια και η καθεμιά έχει βρει τον δρόμο της. Όταν έχεις χαράξει τη δική σου πορεία, δεν θα ζηλέψεις τους άλλους. Μια από αυτές, που είναι κοντά στην ηλικία της μάνας μου, όταν εκείνη έφυγε, μου είπε: “Μην ανησυχείς, τώρα αναλαμβάνω εγώ”. Είναι το στήριγμα μου».