Η Αθηνά Οικονομάκου γιόρτασε στο αεροπλάνο τα γενέθλια του Μπρούνο Τσερέλα – Πάνε ταξίδι του μέλιτος

Με μία βαλίτσα στο χέρι βρέθηκε για ακόμα μία φορά η Αθηνά Οικονομάκου, η οποία τα ξημερώματα της Πέμπτης (30.07.2026) γιόρτασε τα γενέθλια του συζύγου της, Μπρούνο Τσερέλα, μέσα στο αεροπλάνο, καθώς οι δυο τους ξεκίνησαν για το ταξίδι του μέλιτος.

Το ζευγάρι πριν από λίγο καιρό ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου με θρησκευτική τελετή στην Πλάκα, ενώ μερικές ημέρες αργότερα γιόρτασε τη χαρά του με τους φίλους του με ένα τριήμερο γλέντι στην Πάρο. Η Αθηνά Οικονομάκου αποκάλυψε ότι έφυγε με τον Μπρούνο Τσερέλα για το ταξίδι του μέλιτος την ημέρα των 40ων του γενεθλίων.

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Μάλιστα, η γνωστή ηθοποιός ανέβασε ένα βίντεο και μία φωτογραφία δείχνοντας στους followers της πώς γιόρτασαν τα γενέθλια του μπασκετμπολίστα, υπογραμμίζοντας ότι οι πιο μικρές γιορτές γίνονται οι μεγαλύτερες αναμνήσεις.

«Μια μικροσκοπική τούρτα. Ένα κερί. Κάπου πάνω από τη Γροιλανδία. Στον δρόμο για το μήνα του μέλιτος.

Μερικές φορές οι πιο μικρές γιορτές γίνονται οι μεγαλύτερες αναμνήσεις.

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Χρόνια πολλά για τα 40ά γενέθλιά σου, αγάπη μου. Η περιπέτεια μόλις ξεκίνησε», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή της η Αθηνά Οικονομάκου και μοιράστηκε μία φωτογραφία του Μπρούνο Τσερέλα.

Η φωτογραφία που ανέβασε η Αθηνά Οικονομάκου με τον Μπρούνο Τσερέλα

Πρόσφατα, η Αθηνά Οικονομάκου δημοσίευσε μία νέα σειρά φωτογραφιών τόσο από το beach party πριν την τελετή ανταλλαγής όρκων με τον Μπρούνο Τσερέλα όσο και από τον γάμο τους και το γλέντι που ακολούθησε, ευχαριστώντας τους ανθρώπους που τους βοήθησαν να εκπληρώσουν τα όνειρά τους και να κάνουν τις σημαντικές αυτές στιγμές της κοινής τους ζωής μοναδικές.