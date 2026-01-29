Μαρία Εκμεκτσίογλου: Έπαψα να γκρινιάζω για αυτό που με βρήκε, βλέποντας τις τεράστιες τραγωδίες που ζει η χώρα

Η Μαρία Εκμεκτσίογλου έπαθε πνευμονία και χρειάστηκε να νοσηλευτεί σε νοσοκομείο της Κωνσταντινούπολης για 10 ημέρες. Η διάσημη σεφ, ανέβασε πριν από μερικές ημέρες υψηλό πυρετό και επισκέφθηκε τους γιατρούς για εξετάσεις. Εκείνοι διέγνωσαν το πρόβλημα υγείας και της χορήγησαν τα κατάλληλα φάρμακα για να συνέλθει. Πλέον έχει πάρει εξιτήριο και συνεχίζει τη θεραπεία στο σπίτι της.

Η Μαρία Εκμεκτσίογλου ευχαρίστησε όσους της συμπαραστάθηκαν το διάστημα της νοσηλείας της και αισθάνθηκε την ανάγκη να αναφερθεί τόσο στη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, όσο και στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, που στοίχισε τη ζωή σε 7 νεαρούς φίλους του ΠΑΟΚ.

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα χιλιάδες μηνύματα που έχω λάβει στο τηλέφωνό μου και στη σελίδα μου στο Instagram και στο Facebook για περαστικά. Πραγματικά, διαβάζοντας τα μηνύματα έπαιρνα κουράγιο για να συνεχίσω να δίνω τη μεγάλη μάχη σε αυτή τη δύσκολη περίοδο της ζωής μου, εξαιτίας της πνευμονίας που με ταλαιπώρησε πολύ.

Πήρα εξιτήριο από το νοσοκομείο και η θεραπεία πλέον θα συνεχιστεί στο σπίτι με την παρακολούθηση της γιατρού μου, η οποία θα κρατήσει για ένα μήνα περίπου, μέχρι να ανακτήσω τελείως τις δυνάμεις μου.

Εύχομαι σε όλον τον κόσμο να έχει υγεία και να περάσει γρήγορα αυτός ο χειμώνας που ταλαιπώρησε όχι μόνο εμένα, αλλά πάρα πολλούς συνανθρώπους μας. Τις τελευταίες δύο μέρες, έπαψα να γκρινιάζω γι’ αυτό που με βρήκε, βλέποντας τις τεράστιες τραγωδίες που ζει αυτή τη στιγμή η χώρα και λυπάμαι αφάνταστα για αυτές τις ψυχούλες που χάθηκαν τόσο άδικα.

Σας ευχαριστώ από καρδιάς για άλλη μια φορά για το ενδιαφέρον σας, που ξεκίνησε από την πρώτη μέρα που μάθατε ότι είμαι στο νοσοκομείο και δεν πάψατε να στέλνετε μηνύματα μέχρι και σήμερα» ανέφερε χαρακτηριστικά η Μαρία Εκμετσίογλου, στην εκπομπή «Super Katerina» του Alpha.

Προ μηνών, η Μαρία Εκμεκτσίογλου είχε παραχωρήσει συνέντευξη για το δυστύχημα του αδερφού της. «Το τραγικό είναι ότι λέγαμε ψέματα στη μαμά μου για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα γιατί ήταν ο λατρεμένος της γιος» είχε αναφέρει στη συγκινητική εξομολόγηση που έκανε.