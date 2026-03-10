Μαρία Ελένη Λυκουρέζου: Τα παιδιά που είμαστε από σταρ γονείς και όχι «ψευτοστάρ», τραβάμε πολλά ζόρια

Η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» και μιλώντας στον δημοσιογράφο Μιχάλη Προβατά, επιχείρησε να φτάσει από τα παιδικά της χρόνια στο σήμερα. Η κόρη της αείμνηστης Ζωής Λάσκαρη και του Αλέξανδρου Λυκουρέζου, ανέφερε πως αν μπορούσε να γυρίσει πίσω το χρόνο στα 18 της, θα έκανε διαφορετικές κινήσεις και επιλογές, σε ορισμένα θέματα. Αισθάνεται πως έχει βρει το νόημα της ζωής και πλέον περνάει καλά με τους δικούς της ανθρώπους.

Η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου αναφέρθηκε αρχικά στις δυσκολίες που της προκάλεσε το ίδιο το όνομά της, όσο ήταν παιδί: «Τα παιδιά που είμαστε από σταρ γονείς, και όχι ψευτο-σταρ, τραβάμε πολλά ζόρια στο μεγάλωμα. Είναι μεγάλο βάρος αυτό, και δεν το καταλαβαίνει κάποιος αν δε το έχει ζήσει. Βγαίνει μια εικόνα προς τα έξω που δεν είναι ο πραγματικός μας εαυτός και παρεξηγούμαστε. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα. Και δυσκολευόμαστε πολύ να βρούμε τον πραγματικό μας εαυτό. Κάποιοι δεν τον βρίσκουν και ποτέ».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης μίλησε για τις επιλογές που έκανε στη ζωή της, εξηγώντας ότι αν είχε τη δυνατότητα να γυρίσει πίσω στον χρόνο θα ενεργούσε διαφορετικά. «Αν γινόμουν ξανά 18, με τη γνώση που έχω τώρα, σίγουρα δε θα έκανα τα ίδια. Μπορεί να έκανα κάποια, αλλά σίγουρα δε θα έκανα πολλά από αυτά».

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται την προσωπική ελευθερία και την ευτυχία, επισημαίνοντας: «Για μένα, το μεγαλύτερο προσόν σε έναν άνθρωπο, είναι να είναι ελεύθερος στην ψυχή. Όταν είσαι ελεύθερος και ξέρεις τι σου γίνεται, από μόνος σου ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Δεν περιμένεις τον νόμο να σε βάλει στη θέση σου».

Κλείνοντας, η Μαρία-Ελένη Λυκουρέζου μίλησε για το τι σημαίνει για εκείνη η προσωπική ισορροπία στη ζωή, λέγοντας: «Ευτυχία για μένα είναι να μπορώ να είμαι μόνη μου στη σιωπή και να το απολαμβάνω.

Για να μπορώ μετά να είμαι και με κόσμο και να είμαι καλά. Αν δεν είμαι εγώ καλά, δε θα είμαι καλά και με τους γύρω μου…».

«Βίωσα περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης σε πολύ νεαρή ηλικία από συνεργάτη του πατέρα μου στο γραφείο. Ερχόταν στο σπίτι, εγώ ήμουν πολύ μικρή, πήγαινα στο δημοτικό και ερχόταν στο δωμάτιό μου και τριβόταν πάνω μου. Δεν έγινε κάτι περισσότερο, αλλά εγώ ντρεπόμουν να το πω στους γονείς μου», είχε αναφέρει μεταξύ άλλων η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει προ ημερών και προκάλεσε συζητήσεις.