Μαρία Γεωργιάδου: «Με τον Στράτο Τζώρτζογλου ήμασταν διαφορετικοί άνθρωποι, ήταν επιλογή μου να μην ξαναπαντρευτώ»

Η Μαρία Γεωργιάδου ήταν καλεσμένη στον καναπέ του Στούντιο 4 με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο και στην συνέντευξή της μίλησε για πολλά θέματα που αφορούν τα επαγγελματικά της σχέδια, την προσωπική της ζωή.

Η ηθοποιός και σεναριογράφος, Μαρία Γεωργιάδου, που γράφει το σενάριο της σειράς «Από ήλιο σε ήλιο» της ΕΡΤ1, μίλησε στην συνέντευξή της μεταξύ άλλων, για τον πρώην σύζυγό της Στράτο Τζώρτζογλου με το οποίο απέκτησαν ένα παιδί και έζησαν μία κοινή πορεία 14 χρόνων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Εκείνη την ώρα δεν μετράει, βρίσκεις άλλες γέφυρες, εφόσον είσαι ερωτευμένος. Με τον Στράτο ήμασταν διαφορετικοί άνθρωποι, αλλά είχαμε σημεία επαφής προφανώς για να βρεθούμε και να υπάρξουμε μαζί κι αυτά τα σημεία επαφής ήταν αρκετά για ένα διάστημα, το οποίο δεν ήταν και μικρό. Με τον Στράτο ήμασταν προβεβλημένοι σαν ζευγάρι, παίζαμε θέατρο. Αλληλοσυμπληρωνόμασταν σε πολλά πράγματα. Είναι ο πατέρας του παιδιού μου, δεν έχουμε κακή σχέση. Έτσι κι αλλιώς δεν έχω ξαναπαντρευτεί, ήταν επιλογή μου αυτό να περάσω όμορφα χωρίς δεύτερο γάμο. Δεν έχω ανάγκη να κάνω έναν δεύτερο γάμο», είπε αρχικά η Μαρία Γεωργιάδου.

Και πρόσθεσε: «Καμιά φορά προβάλλονται και πράγματα που δεν θέλεις, αλλά αυτό δεν το επιλέγαμε τότε, δεν ήταν στο χέρι μας. Από ένα σημείο κι έπειτα παραιτήθηκα γιατί δεν ήταν στο χέρι μου. Γράφονταν πράγματα που με ενοχλούσαν, αλλά έκλεινα τα μάτια, απλώς φρόντιζα να μην τα μαθαίνει το παιδί και μέχρι εκεί. Δε με ενδιέφερε κάτι που ήταν κακόβουλο ή ήταν ψέμα. Γιατί να με ενδιαφέρει γιατί δεν το δημιούργησα και στο κάτω κάτω δεν μπορούσα να το αλλάξω. Κανείς δεν ενδιαφερόταν γιατί εσύ διαμαρτυρήθηκες. Έπαψε να με αφορά».