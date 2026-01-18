Lifestyle

Μαρία Ηλιάκη: «Αυτές οι αγκαλιές ήταν οι πιο όμορφες» γράφει για τη μητέρα της που έχει φύγει από τη ζωή

«Χρόνια πολλά μαμά κι ας μην είσαι εδώ» έγραψε μεταξύ άλλων η Μαρία Ηλιάκη
Μαρία Ηλιάκη
Μαρία Ηλιάκη / NDP PHOTO

Έχουν περάσει σχεδόν 14 χρόνια από τη μέρα που η Μαρία Ηλιάκη θρηνούσε για την απώλεια της μητέρας της, όμως η παρουσιάστρια ποτέ δεν την ξεχνά. Ήταν ιδιαίτερα δεμένη μαζί της και συνεχίζει να της λείπει. Στο μυαλό της υπάρχουν μια σειρά από στιγμές που μοιράστηκαν στο πέρασμα των χρόνων.

Η Μαρία Ηλιάκη είχε αναφέρει στο παρελθόν πως είχε περάσει ευχάριστες και δυσάρεστες στιγμές με τη μητέρα της. Ποτέ όμως η σχέση τους δεν χάλασε. Τη σκεφτόταν έντονα ακόμα και όταν ετοιμαζόταν να φέρει στον κόσμο το πρώτο παιδί της, το 2021, όπως είχε αναφέρει η ίδια.

Η Μαρία Ηλιάκη έχει μιλήσει πολλές φορές για το ιδιαίτερο δέσιμο που είχε με τη μητέρα της. Γι’ αυτό την Κυριακή (18-01-2026), που θα γιόρταζε την ονομαστική της εορτή, η Μαρία Ηλιάκη δημοσίευσε μια κοινή τους φωτογραφία από την παιδική της ηλικία, την οποία συνόδευσε με ένα πολύ τρυφερό μήνυμα.

«Αυτές οι αγκαλιές μας πριν τον ύπνο ήταν πάντα οι πιο όμορφες… Χρόνια πολλά μαμά κι ας μην είσαι εδώ» έγραψε η Μαρία Ηλιάκη. 

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη maria Iliaki (@marakiiliaki)

«Όταν χάνεις τη μητέρα σου, αισθάνεσαι ορφάνια, μια μεγάλη μοναξιά» είχε πει η Μαρία Ηλιάκη σε παλαιότερη συνέντευξή της. «Εκτός του ότι ήταν το λιμάνι μου και απευθυνόμουν σ’ εκείνη για ό,τι κι αν συνέβαινε, ήταν και ο άνθρωπος στον οποίο ξεσπούσα» είχε προσθέσει.

