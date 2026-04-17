Μαρία Ιωαννίδου: Σκληρή απάντηση στον Δημήτρη Παπάζογλου – «Τι θέλει και μιλάει το παιδάκι; Και αυτός δεν είναι ο Νουρέγιεφ»

Η Μαρία Ιωαννίδου μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day» έδωσε τη δική της απάντηση στην σκληρή κριτική που της έκανε ο Δημήτρης Παπάζογλου, σε χθεσινή (16.04.2026) του συνέντευξη στην εκπομπή.

Ο Δημήτρης Παπάζογλου σχολίασε τις χορευτικές ικανότητες της Μαρίας Ιωαννίδου, και παραδέχτηκε πως δεν του αρέσει ως χορεύτρια.

Η γνωστή ηθοποιός και χορεύτρια είπε αρχικά πως «δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλους καταρχήν και ευτυχώς που είναι και ο κύριος Παπάζογλου, γιατί μπορώ να σας πω με πολλή έπαρση, ότι πάνω από τη μισή Ελλάδα με λατρεύει. Ήταν ένας μικρός άχαρος χορευτής και εμείς τον προσλάβαμε στο μπαλέτο μας, “Σειληνός-Ιωαννίδου”. Τι να πω για το θράσος και το ήθος ενός ανθρώπου; Δεν θέλω να σχολιάσω. Δεν θέλω να μιλάω γενικώς για τέτοιους ανθρώπους σαν τον Παπάζογλου».

Και πρόσθεσε ότι «καλός χορευτής ήτανε. Δεν ήταν Νουρέγιεφ. Θράσος του να λέει τέτοια για μένα, δεν με ενδιαφέρει. Δεν έκανε καριέρα ο Παπάζογλου. Βασικά δεν έκανε καριέρα. Δεν προχώρησε. Τι θέλει και μιλάει τώρα το παιδάκι;».

«Δεν με προσβάλλουν εμένα αυτά. Είναι ποιος τα λέει. Ο Παπάζογλου τώρα; Αστεία υπόθεση. Έχω κάνει την καριέρα μου και προχωράω. Δημήτρη Παπάζογλου, εσύ προχωράς; Δεν προχωράς αγόρι μου», κατέληξε η Μαρία Ιωαννίδου.

Οι δηλώσεις του Δημήτρη Παπάζογλου

«Η Μαρία Ιωαννίδου, χωρίς να θέλω να την προσβάλλω, δε μου άρεσε ως χορεύτρια. Δε μου άρεσε, δε με άγγιζε.

Είχε ένα πάρα πολύ ωραίο σώμα, έπαιξε και στις ταινίες του Δαλιανίδη που της δημιούργησε αυτό το χαζοχαρούμενο», σχολίασε ο Δημήτρης Παπάζογλου σε συνέντευξή του στο «Happy Day».