Μαρία Κωνσταντάρου: «Με μεγάλωσε η θεία μου, δεν ήξερα ότι δεν ήταν η μαμά μου»

Άγνωστες πτυχές του εαυτού της αποκάλυψε η γνωστή ηθοποιός, Μαρία Κωνσταντάρου, καθώς εξομολογήθηκε ότι η γυναίκα που τη μεγάλωσε και εκείνη τη θεωρούσε μητέρα της ήταν στην πραγματικότητα η αδελφή του πατέρα της.

Η αγαπημένη καλλιτέχνιδα ήταν καλεσμένη το απόγευμα της Πέμπτης (04.12.2025) στην εκπομπή «Στούντιο 4» και αποκάλυψε στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο ότι για 10 χρόνια ήταν η φωνή της Στρουμφίτας. Επίσης, η Μαρία Κωνσταντάρου μίλησε και για τη γνωριμία της με τον διάσημο ζωγράφο Γιάννη Τσαρούχη.

«Όμορφη ήμουν, αλλά δεν το ήξερα. Ήταν μια ήταν μια εποχή που δεν το ήξερα. Ήξερα ότι είχα πολύ ωραίο κορμί, ότι είχα ένα ενδιαφέρον πρόσωπο, αλλά όμορφη δεν… Βλέπω τώρα παλιά πώς ήμουν και λέω “κούκλα ήσουνα”», είπε αρχικά.

«Έδινα τη φωνή μου στην… Στρουμφίτα για 10 χρόνια. Κάναμε 5 ώρες πρόβα για να γράψουμε 20 λεπτά. Η ατάκα “είναι μακριά ακόμη Μπαμπαστρούμφ ήταν δική μου», δήλωσε για τη σειρά «Τα Στρουμφάκια» που συμμετείχε στη μεταγλώτισση.

Παράλληλα, η Μαρία Κωνσταντάρου μίλησε για τη γνωριμίας της με τον Γιάννη Τσαρούχη, τον οποίο χαρακτήρισε ως «άγιο άνθρωπο».

Γνώρισα τον Τσαρούχη όταν ήμουνα στο στη σχολή του Θεάτρου Τέχνης, που ένας συμμαθητής μου τον ήξερε και του λέω “πήγαινε εμένα να γνωρίσω κι εγώ τον Τσαρούχη”. Και με πήγε στο ατελιέ του και τον γνώρισα. Μετά τον γνώρισα γιατί έκανε τα σκηνικά στην “12η νύχτα”. Ήταν άγιος άνθρωπος. Ήτανε μία μορφή δηλαδή. Δεν μπόρεσα ποτέ να τον πω Γιάννη. Όλος ο κόσμος, τον έλεγε Γιάννη και εγώ τον έλεγα κύριε Τσαρούχη.

«Ήταν μοναχικός άνθρωπος όπως και ο Κουν», πρόσθεσε.

Ο Κουν είχε και εμπάθειες, ο Τσαρούχης δεν είχε ποτέ εμπάθεια με κανέναν. Ούτε καν με αυτούς που του κλέψανε τα έργα. Του κλέψανε τον Άγιο Σεβαστιανό, νομίζω. Είχε γίνει μια ληστεία αλλά δεν ξέρω λεπτομέρειες», δήλωσε ακόμα η Μαρία Κωνσταντάρου.

Επίσης στην ερώτηση αν ο Γιάννης Τσαρούχης της χάρισε κάποιο έργο του η γνωστή ηθοποιός παραδέχτηκε ότι το πούλησε!

«Χρειάζεται να επιβιώσουμε και χρειάζεται κάποιος να το χαίρεται», είπε, φανερά στενοχωρημένη.

Επίσης η Μαρία Κωνσταντάρου μίλησε για τα παιδικά της χρόνια, περιγράφοντας ότι οι γονείς της χώρισαν όταν γεννήθηκε και ο πατέρας της την πήρε από την Πτολεμαΐδα και τις πήγε στις αδελφές του στην Αθήνα.

«Ο πατέρας μου χώρισε με τη μητέρα μου ευθύς αμέσως που γεννήθηκα. 40 ημερών με πήρε από την Πτολεμαΐδα και με έφερε στις αδελφές του στην Αθήνα, στην πλατεία Μητροπόλεως. Πάντα αναρωτιόμουνα την εποχή εκείνη, πώς ένα βρέφος 40 ημερών έκανε ένα ταξίδι με τον σιδηρόδρομο. Ποιος το άλλαξε, ποιος του έδωσε γάλα. Αυτό παραμένει μυστήριο. Με τη μητέρα μου δεν είχα καμία σχέση, ούτε ήθελα να έχω. Είναι ένα θέμα που δεν θέλω να το συζητήσω καθόλου», δήλωσε για τα παιδικά της χρόνια.

«Μεγάλωσα καλά, στα καλύτερα σχολεία. Μαμά έλεγα τη μεγαλύτερη αδελφή του πατέρα μου. Την είχα επιλέξει για μαμά μου. Αυτή ήταν η μαμά μου. Δεν ήξερα ότι η θεία μου ήταν η μαμά μου.

Ο πατέρας μου ήταν δικαστικός, ήταν πότε στη μία πόλη, πότε στην άλλη, έλειπε χρόνια ή στο Παρίσι. Δεν τον ήξερα τον πατέρα μου. Κάποια στιγμή χτυπάει η πόρτα και κοιτώ από το μπαλκόνι από πάνω και λέω “μαμά, ένας κύριος με βαλίτσα” Ήμουν 6 – 7 χρονών τότε», εξομολογήθηκε ακόμα η Μαρία Κωνσταντάρου.

«Ο πατέρας μου δεν ήξερε να αγαπηθεί», παραδέχτηκε στη συνέχεια η καταξιωμένη καλλιτέχνιδα.