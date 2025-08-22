Μαρία Κορινθίου και Γιώργος Καραθανάσης αγκαλιασμένοι στην Ιταλία – «Αγάπη μου» γράφει η ηθοποιός

Μαρία Κορινθίου και Γιώργος Καραθανάσης βρίσκονται σε σχέση τους τελευταίους μήνες και απολαμβάνουν τις καλοκαιρινές διακοπές τους. Ταξίδεψαν στην Ιταλία και επισκέφθηκαν μια σειρά από περιοχές της γειτονικής χώρας.

Η Μαρία Κορινθίου και ο Γιώργος Καραθανάσης δεν κρύβουν πλέον τη σχέση τους και συχνά δημοσιεύουν στιγμιότυπα από τα ταξίδια τους κάνοντας «tag» ο ένας τον άλλον. Μάλιστα, η γοητευτική ηθοποιός είχε δημοσιεύσει και μια φωτογραφία στην οποία τους βλέπαμε μέσα από έναν καθρέπτη να ποζάρουν μαζί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το βράδυ της Πέμπτης 22 Αυγούστου ο Γιώργος Καραθανάσης δημοσίευσε μια κοινή τους φωτογραφία στην οποία τους βλέπουμε να ποζάρουν αγκαλιασμένοι με την ηθοποιό να σχολιάζει, «My love».

Μπαρι, Πολινιάνο α Μάρε, Μονόπολι, Αμπερομπέλο, Οστούνι, Ματέρα και τελικά το Αμάλφι ήταν οι πόλεις που επισκέφτηκε η ηθοποιός μαζί με τον επιχειρηματία σύντροφό της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη George Karathanasis (@karathanasisgeorge)

«Τον έχω ανοίξει αυτό το κύκλο, είμαι σε σχέση, είμαι καλά. Δεν θα ήμουν σε σχέση αν δεν ήμουν καλά. Εάν δεν υπήρχε αυτή η φωτιά. Γιατί είμαι καλά και μόνη μου αν θέλεις, Αλλά ναι, ο συντονισμός αυτός που λες. Μία άλλη πύρινη μπάλα. Πολύ φωτιά. Αυτός που έχω απέναντί μου να είναι πιο δυνατός από εμένα, να είναι έτσι όπως εγώ το έχω στο δικό μου μυαλό, στις δικές μου απαιτήσεις», είχε αποκαλύψει πρόσφατα στην εκπομπή «Καλοκαιρινό ραντεβού» η Μαρία Κορινθίου.