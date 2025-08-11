Lifestyle

Μαρία Κορινθίου: Το άλμπουμ με τις διακοπές της στην Αλόννησο – Η νέα αφιέρωση στον σύντροφό της και η τοπική λιχουδιά που έφαγε

Οι διακοπές της όμορφης ηθοποιού συνεχίζονται
Μαρία Κορινθίου
H Μαρία Κορινθίου / NDP PHOTO

Διακοπές στην Αλόννησο κάνει από την προηγούμενη εβδομάδα η Μαρία Κορινθίου και απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης και ηρεμίας δίπλα στο κύμα.

Η όμορφη ηθοποιός βρίσκεται σε μία από τις καλύτερες φάσεις της ζωής της, καθώς μετά το πρόσφατο διαζύγιό της με τον Γιάννη Αϊβάζη έχει βρει ξανά τον έρωτα στο πρόσωπο του επιχειρηματία, Γιώργου Καραθανάση. Ωστόσο, η Μαρία Κορινθίου δεν μας έχει αποκαλύψει αν ο αγαπημένος της τη συνόδεψε σε αυτό το ταξίδι.

Παρόλα αυτά, προ ημερών η γνωστή καλλιτέχνιδα αφιέρωσε στον αγαπημένο της ένα τραγούδι, ενώ βρισκόταν στην Αλόννησο, ενώ το ίδιο έκανε ξανά και την Κυριακή (10.08.2025). 

Η σχέση του ζευγαριού ήρθε πρόσφατα στο φως της δημοσιότητας και από τότε τόσο η Μαρία Κορινθίου όσο κα ο Γιώργος Καραθανάσης μοιράζονται στιγμές από την προσωπική τους ζωή, κάνοντας φανερό ότι τρέφουν ο ένας για τον άλλον έντονα και βαθιά αισθήματα.

Παράλληλα η ηθοποιός αποκάλυψε και πιο γευστικό έδεσμα πρέπει να δοκιμάσει κανείς αν πάει στην Αλόνησσο και αυτό δεν είναι άλλο από την τοπική τυρόπιτα που φτιάχνουν με πολύ παραδοσιακό τρόπο.

«Αυτά τα καλοκαίρια στην Ελλάδα μας και τα ελληνικά μας νησιά, με τους ζεστούς, γεμάτη αγκαλιά ανθρώπους. Ανεκτίμητο ελληνικό προνόμιο.
Όμορφες Σποράδες, όμορφη Αλόννησος», έγραψε ως λεζάντα στη νέα της ανάρτηση για τις διακοπές της, δημοσιεύοντας μία σειρά με φωτογραφίες από την παραμονή της στο νησί. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by (@mariakorinthiou)

Αν τα χάσατε

Μάλιστα, εκεί η Μαρία Κορινθίου απόλαυσε και το αυγουστιάτικο φεγγάρι και το θέαμα ήταν μαγικό.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo