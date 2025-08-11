Μαρία Κορινθίου: Το άλμπουμ με τις διακοπές της στην Αλόννησο – Η νέα αφιέρωση στον σύντροφό της και η τοπική λιχουδιά που έφαγε

Διακοπές στην Αλόννησο κάνει από την προηγούμενη εβδομάδα η Μαρία Κορινθίου και απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης και ηρεμίας δίπλα στο κύμα.

Η όμορφη ηθοποιός βρίσκεται σε μία από τις καλύτερες φάσεις της ζωής της, καθώς μετά το πρόσφατο διαζύγιό της με τον Γιάννη Αϊβάζη έχει βρει ξανά τον έρωτα στο πρόσωπο του επιχειρηματία, Γιώργου Καραθανάση. Ωστόσο, η Μαρία Κορινθίου δεν μας έχει αποκαλύψει αν ο αγαπημένος της τη συνόδεψε σε αυτό το ταξίδι.

Παρόλα αυτά, προ ημερών η γνωστή καλλιτέχνιδα αφιέρωσε στον αγαπημένο της ένα τραγούδι, ενώ βρισκόταν στην Αλόννησο, ενώ το ίδιο έκανε ξανά και την Κυριακή (10.08.2025).

Η σχέση του ζευγαριού ήρθε πρόσφατα στο φως της δημοσιότητας και από τότε τόσο η Μαρία Κορινθίου όσο κα ο Γιώργος Καραθανάσης μοιράζονται στιγμές από την προσωπική τους ζωή, κάνοντας φανερό ότι τρέφουν ο ένας για τον άλλον έντονα και βαθιά αισθήματα.

Παράλληλα η ηθοποιός αποκάλυψε και πιο γευστικό έδεσμα πρέπει να δοκιμάσει κανείς αν πάει στην Αλόνησσο και αυτό δεν είναι άλλο από την τοπική τυρόπιτα που φτιάχνουν με πολύ παραδοσιακό τρόπο.

«Αυτά τα καλοκαίρια στην Ελλάδα μας και τα ελληνικά μας νησιά, με τους ζεστούς, γεμάτη αγκαλιά ανθρώπους. Ανεκτίμητο ελληνικό προνόμιο.

Όμορφες Σποράδες, όμορφη Αλόννησος», έγραψε ως λεζάντα στη νέα της ανάρτηση για τις διακοπές της, δημοσιεύοντας μία σειρά με φωτογραφίες από την παραμονή της στο νησί.

Μάλιστα, εκεί η Μαρία Κορινθίου απόλαυσε και το αυγουστιάτικο φεγγάρι και το θέαμα ήταν μαγικό.