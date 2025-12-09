Μαρία Λουίζα Βούρου: «Υπήρξε μια περίοδος που τα πράγματα δεν ήταν πολύ καλά στον γάμο μου»

Για την κρίση που πέρασε στον γάμο της με τον Γιάννη Παπαγεωργίου μίλησε δημοσίως η Μαρία Λουίζα Βούρου, τονίζοντας ότι πλέον εκείνη και ο σύζυγός της είναι μία χαρά μεταξύ τους.

Το βράδυ της Δευτέρας (08.12.2025) η Μαρία Λουίζα Βούρου βρέθηκε σε μία εκδήλωση και παραχώρησε δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες. Την Τρίτη η εκπομπή «Happy Day» παρουσίασε τα όσα είπε για τον γάμο της.

Η επίμαχη ερώτηση για την προσωπική της ζωή έγινε με αφορμή κάποια δημοσιεύματα περί κρίσης στον γάμο της με τον Γιάννη Παπαγεωργίου.

«Πράγματι είχαν κυκλοφορήσει διάφορα περί κρίσης στον γάμο μου. Υπήρξε μια περίοδος που τα πράγματα δεν ήταν πολύ καλά. Ευτυχώς την έχουμε ξεπεράσει αυτή την περίοδο και τώρα είμαστε καλά», απάντησε με ειλικρίνεια στη σχετική ερώτηση η Μαρία Λουΐζα Βούρου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Μαρία Λουίζα Βούρου κι ο Γιάννης Παπαγεωργίου παντρεύτηκαν το καλοκαίρι του 2019 με θρησκευτικό γάμο στην Άνδρο και έχουν αποκτήσει μαζί έναν γιο που γεννήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2018.