Μαρία Ματσούκα: Όταν γίνεσαι μαμά, πρέπει να βάζεις την παλιά ζωή που είχες σε δεύτερη μοίρα

Για τις αλλαγές που έφερε η μητρότητα στη ζωή και στην καθημερινότητα της μίλησε η Μαρία Ματσούκα, το πρωινό της Πέμπτης (19/2/2026), στη συνέντευξη που παραχώρησε στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» με την Κατερίνα Καινούργιου για τον Alpha.

«Από τη στιγμή που έμεινα έγκυος και μετά που γέννησα, το πιο σημαντικό και η προτεραιότητα σε όλα είναι ότι είμαι μαμά. Οφείλω να περνάω χρόνο με το παιδί μου, αυτή είναι και αυτή θα έπρεπε να είναι η προτεραιότητα σε μια γυναίκα που ‘χει γίνει μαμά. Έτσι πρέπει» τονίζει αρχικά η συγγραφέας, Μαρία Ματσούκα.

«Θεωρώ ότι όταν γίνεσαι μαμά, πρέπει να βάζεις την παλιά ζωη που είχες σε δεύτερη μοίρα. Δεν μπορείς κάθε μέρα να πηγαίνεις βόλτες με τους φίλους σου, καφέδες, γυμναστήρια, κοινωνικές υποχρεώσεις. Δεν γίνεται αυτό. Δεν έχει ανάγκη ούτε τη γιαγιά του ούτε ενδεχομένως να είναι με μια νταντά».

«Όταν έμεινα έγκυος, έμαθα πολύ σύντομα ότι έχω διαβήτη κύησης και ότι κινδύνευα με προεκλαμψία. Κάτι που είναι πολύ επικίνδυνο. Άρα, από εκείνη την ημέρα, έγινα στρατιώτης. Πρόσεχα πολύ τη διατροφή μου και περπατούσα πάρα πολύ» πρόσθεσε στη συνέχεια η Μαρία Ματσούκα.