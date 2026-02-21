Lifestyle

Μαρία Μπακοδήμου: Αγάπησα περισσότερο τον εαυτό μου ύστερα από κάποιες προδοσίες

«Όταν δεν δίνεις αξία στη ζωή σου, δεν θα μπορέσεις να τη δώσεις ούτε στα παιδιά σου, ούτε στον σύντροφό σου», τόνισε ακόμα
Μαρία Μπακοδήμου
H Μαρία Μπακοδήμου / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Μία εκ βαθέων εξομολόγηση έκανε πρόσφατα η Μαρία Μπακοδήμου και μεταξύ άλλων παραδέχτηκε ότι βίωσε κάποιες προδοσίες που την οδήγησαν στο να αγαπήσει περισσότερο τον εαυτό της. 

Η γνωστή παρουσιάστρια έδωσε συνέντευξη στο περιοδικό ΟΚ και τον Νίκο Γεωργιάδη. Μάλιστα, η Μαρία Μπακοδήμου τόνισε ότι είναι σημαντικό να φροντίζουμε τον «καλύτερό μας φίλο» που είμαστε εμείς οι ίδιοι.

«Αγάπησα περισσότερο τον εαυτό μου ύστερα από κάποιες προδοσίες. Στα δύσκολα μπαίνεις σε αυτό το παιχνίδι. Δεν έχουμε κανέναν άλλο πέρα από εμάς μέχρι το τέλος της ζωής μας. Αν δεν φροντίσουμε τον καλύτερό μας φίλο, που είμαστε εμείς, μετά δεν είμαστε καλοί ούτε με τους άλλους.

Όταν δεν δίνεις αξία στη ζωή σου, δεν θα μπορέσεις να τη δώσεις ούτε στα παιδιά σου, ούτε στον σύντροφό σου, ούτε στον φίλο σου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Στο επαγγελματικό δεν μετράνε πολύ, στο προσωπικό κομμάτι αναφέρομαι», διευκρίνισε ακόμα η Μαρία Μπακοδήμου.

