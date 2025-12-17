Μαρία Σολωμού: «Είμαι μόνη μου, μπορεί να παντρευτώ εκεί στα 70, να δω πως είναι»

Η Μαρία Σολωμού είναι μία καλλιτέχνιδα που μιλάει ανοιχτά για την προσωπική της ζωή δημοσίως. Όπως παραδέχτηκε σε πρόσφατη συνέντευξή της αυτό το διάστημα είναι μόνη, ενώ δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να παντρευτεί στα 70 της για να ζήσει κι αυτήν την εμπειρία.

Η γνωστή ηθοποιός ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Buongiorno» το πρωί της Τετάρτης (17.12.2025), με αφορμή την πρεμιέρα της παράστασης «Οικογένεια Άνταμς», στην οποία πρωταγωνιστεί μαζί με τον Νίκο Μουτσινά. Όπως αποκάλυψε η Μαρία Σολωμού είχε πολλά χρόνια να είναι μόνη της στη ζωή της, καθώς έμπαινε από τη μία σχέση στην άλλη.

«Ποιον γάμο; Γιατί να παντρευτώ; Είπα ότι μπορεί να παντρευτώ εκεί στα 70, δεν το έχω κάνει, να δω πως είναι. Δεν έχω παντρευτεί ποτέ. Ξέρεις στα 70 το για πάντα ακούγεται πιο κοντά… Με δεσμεύει η ιδέα, με ταράζει. Θεωρώ πως κανένας άνθρωπος που έχει σώας τα φρένας δεν μπορεί να πει «για πάντα» πουθενά. Στη ζωή μου έχω κάνει σχέσεις, αλλά έχω mentalite single», δήλωσε αρχικά η Μαρία Σολωμού.

«Έχω συζήσει με σχέσεις μου αλλά θα προτιμούσα να μέναμε δίπλα δίπλα, στο διπλανό διαμέρισμα ή στον απέναντι δρόμο. Ξέρεις τι ωραίο που είναι; Το ιδανικό θα ήταν να μένει στην απέναντι πολυκατοικία», πρόσθεσε.

«Είμαι μόνη μου. Είναι πολύ ωραία που είμαι μόνη μου. Ξέρεις κάτι; Εγώ έχω να υπάρξω μόνη μου εκατομμύρια χρόνια. Δεν ξέρω πώς ερχόταν και κούμπωνε ρε παιδί μου το πράγμα. Τυχαίο; Δεν υπήρχε κενό. Καβάλαγε σχεδόν η μία σχέση την άλλη. Στις περισσότερες μου σχέσεις, τις μεγάλες σχέσεις, ας πούμε, ήξερα μέσα πότε πάνε (σ.σ. να τελειώσουν). Οπότε προετοιμαζόμουν λιγάκι.

Το μεταβατικό στάδιο, το λες, το ξαναλές, το βλέπεις και με το που σταματάει, και κάπου εκεί που σταματάς να νιώθεις ουσιαστικά ερωτικά για τον άλλον άνθρωπο, αυτόματα μπορεί και το μάτι να αρχίσει να λειτουργεί κάπως. Είσαι στα αποχαιρετιστήρια, είσαι στο χαλάκι της εξώπορτας να χαιρετήσεις και κάνεις μια γνωριμία. Οπότε δεν καταλαβαίνεις τη μετάβαση πόσο γρήγορα γίνεται. Πολύ κακό, αν με ρωτάς. Το έχουμε κάνει όλοι θεωρώ, οι περισσότεροι άνθρωποι, γιατί δεν φεύγει η μία ενέργεια να έρθει η άλλη», εξομολογήθηκε ακόμα η Μαρία Σολωμού.

«Καλά τώρα αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση (σ.σ. για το πόσο καιρό είναι μόνη της), γιατί το τι θεωρούμε σχέση είναι και πολύ σχετικό. Μου έλειπε να είμαι μόνη, δεν το έχω βιώσει. Δεν θεωρώ ότι θα κάνω καλύτερη επιλογή», είπε ακόμα η γνωστή ηθοποιός.