Μαρία Σολωμού: Έχω δυσκολέψει και πάρα πολύ, δεν θα αντέξει και κανείς δίπλα μου νομίζω

Η Μαρία Σολωμού μίλησε για την προσωπική της ζωή και τόνισε ότι της αρέσει που είναι μόνη της, καθώς απολαμβάνει την ελευθερία της.

Η γνωστή ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στο ένθετο Real Life της Real News και στη δημοσιογράφο Κορύνα Μανταγαρη. Μεταξύ άλλων, η Μαρία Σολωμού εξομολογήθηκε ότι μεγαλώνοντας έχει δυσκολέψει ως άνθρωπος και δεν γνωρίζει αν θα μπορούσε να αντέξει κάποιος σύντροφος στο πλευρό της.

«Το έχω δηλώσει ότι είμαι single. Στον covid, επειδή δεν ξέραμε τι και πως, ο μικρός τότε έμενε στον μπαμπά του και τον έβλεπα με facetime. Σε αυτή τη μοναξιά που είχα στο σπίτι με τον εαυτό μου συνειδητοποίησα ότι περνάω πάρα πολύ ωραία μόνη μου. Πάντα είχα μια μενταλιτέ ελευθερίας. Όλη τη ζωή μου ήμουν σε σχέσεις, αλλά η μενταλιτέ μου ήταν να είμαι ελεύθερη.

Το είχα αυτό πάρα πολύ έντονα και κοιτούσα να μην καταπιέζομαι. Το single state από μια ηλικία και μετά είναι σοβαρή επιλογή. Αυτά που λένε “μεγάλωσες, έναν σύντροφο”… Γιατί, ρε παιδιά; Έχω δυσκολέψει και πάρα πολύ, δεν θα αντέξει και κανείς δίπλα μου νομίζω», δήλωσε σε σχετική ερώτηση η γνωστή ηθοποιός.

«Πρέπει να ζήσεις και τη ζωή με όποιο κόστος. Εμένα μου στοίχισε πάρα πολύ η δεκαετία 20 με 40 ψυχολογικά. Ήμουν 100 χρονών. Μου λένε “είσαι ίδια από τα 30 σου, να μην πω ότι είσαι καλύτερη”. Ναι, γιατί δεν ήμουν τότε καλά. Ήμουν αγχωμένη και πιεσμένη σε πάρα πολλά κουτάκια και αυτό έβγαινε και εξωτερικά», σημείωσε η Μαρία Σολωμού σε άλλο σημείο της συνέντευξής της.