Μαριαλένα Ρουμελιώτη – Σάκης Κατσούλης: Ο γάμος τους μέσα από νέες αδημοσίευτες φωτογραφίες

Μαριαλένα Ρουμελιώτη και Σάκης Κατσούλης παντρεύτηκαν στις 26 Ιανουαρίου και πλέον μετρούν αντίστροφα για να γίνουν γονείς και να κρατήσουν στην αγκαλιά το παιδί τους. Ο γάμος του ζευγαριού ήταν λαμπερός, με μια σειρά από νέες φωτογραφίες, να αποτυπώνουν τη συγκίνηση και την ατμόσφαιρα της ξεχωριστής αυτής ημέρας.

Ο γάμος βρήκε κοντά στο ζευγάρι, στενούς συγγενείς και αγαπημένους φίλους. Σάκης Κατσούλης και Μαριαλένα Ρουμελιώτη, έδειχναν να απολαμβάνουν την κάθε στιγμή. Όλα κύλησαν όπως τα είχαν σχεδιάσει. Στις νέες φωτογραφίες, φαίνεται η νύφη να ποζάρει στον χώρο της δεξίωσης, ενώ σε άλλες εικόνες καταγράφονται τρυφερές στιγμές με τον σύζυγό της, καθώς και στιγμές προετοιμασίας πριν την γαμήλια τελετή.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Μαριαλένα Ρουμελιώτη έγραψε χαρακτηριστικά: «Κάποιες ημέρες απλά ξεχωρίζουν, όχι μόνο για τη σημασία τους, αλλά για τους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα σου και φροντίζουν ώστε όλα να κυλήσουν ακριβώς όπως πρέπει.

Την ημέρα του γάμου μου ένιωσα όμορφη, ήρεμη και απόλυτα ο εαυτός μου, και αυτό το οφείλω στους συνεργάτες που ανέλαβαν κάθε λεπτομέρεια με επαγγελματισμό και αισθητική. Το νυφικό, τα μαλλιά, το μακιγιάζ… όλα λειτούργησαν άψογα και το αποτέλεσμα ήταν καλύτερο από όσο θα μπορούσα να ζητήσω. Σας ευχαριστώ πραγματικά για όλα, για τη συνεργασία, τη φροντίδα και το υπέροχο αποτέλεσμα».

Το αγαπημένο ζευγάρι που από το περασμένο καλοκαίρι κάνει σχέδια γάμου, την Πέμπτη (08.01.2026) έκανε gender reveal πάρτι για να μάθει το φύλο του μωρού που περιμένει. Έτσι αποκαλύφθηκε ότι θα αποκτήσουν αγοράκι.