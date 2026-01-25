Παντρεύτηκαν Σάκης Κατσούλης και Μαριαλένα Ρουμελιώτη – Οι πρώτες εικόνες από τον γάμο των πρώην παικτών του «Survivor»

Με τα ιερά δεσμά του γάμου ενώθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου (25.01.2026) ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη, που σε λίγο καιρό θα κρατήσουν στην αγκαλιά τους το πρώτο τους παιδί.

Μάλιστα, στο Instagram δημοσιεύθηκαν και οι πρώτες φωτογραφίες από τον γάμο του Σάκη Κατσούλη και της Μαριαλένας Ρουμελιώτη, οι οποίες ανέβηκαν στα social media των φίλων των πρώην παικτών του «Survivor» και σε σελίδες των θαυμαστών τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη φορούσε ένα ρομαντικό νυφικό και πέπλο, ενώ είχε τα μαλλιά της χτενισμένα ψηλά.

Ο Σάκης Κατσούλης από την άλλη, διάλεξε για την ξεχωριστή αυτή στιγμή της ζωής του να βάλει ένα μαύρο σμόκιν με λευκό πουκάμισο.

View this post on Instagram A post shared by @marialena.sakiss ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το αγαπημένο ζευγάρι που από το περασμένο καλοκαίρι κάνει σχέδια γάμου, την Πέμπτη (08.01.2026) έκανε gender reveal πάρτι για να μάθει το φύλο του μωρού που περιμένει. Έτσι αποκαλύφθηκε ότι θα αποκτήσουν αγοράκι.