Συμβαίνει τώρα:
Lifestyle

Παντρεύτηκαν Σάκης Κατσούλης και Μαριαλένα Ρουμελιώτη – Οι πρώτες εικόνες από τον γάμο των πρώην παικτών του «Survivor»

Σε λίγες εβδομάδες θα αποκτήσουν το πρώτο τους παιδί
Σάκης Κατσούλης και Μαριαλένα Ρουμελιώτη
Ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη

Με τα ιερά δεσμά του γάμου ενώθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου (25.01.2026) ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη, που σε λίγο καιρό θα κρατήσουν στην αγκαλιά τους το πρώτο τους παιδί. 

Μάλιστα, στο Instagram δημοσιεύθηκαν και οι πρώτες φωτογραφίες από τον γάμο του Σάκη Κατσούλη και της Μαριαλένας Ρουμελιώτη, οι οποίες ανέβηκαν στα social media των φίλων των πρώην παικτών του «Survivor» και σε σελίδες των θαυμαστών τους.

Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη φορούσε ένα ρομαντικό νυφικό και πέπλο, ενώ είχε τα μαλλιά της χτενισμένα ψηλά.

Ο Σάκης Κατσούλης από την άλλη, διάλεξε για την ξεχωριστή αυτή στιγμή της ζωής του να βάλει ένα μαύρο σμόκιν με λευκό πουκάμισο.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @marialena.sakiss

Σάκης Κατσούλης και Μαριαλένα Ρουμελιώτη
To ζευγάρι πόζαρε ευτυχισμένο έξω από την εκκλησία, ενώ πίσω τους «έσκαγαν» πυροτεχνήματα
Σάκης Κατσούλης και Μαριαλένα Ρουμελιώτη
Οι νεόνυμφοι βγαίνοντας από την εκκλησία
Σάκης Κατσούλης και Μαριαλένα Ρουμελιώτη
Σάκης Κατσούλης και Μαριαλένα Ρουμελιώτη την ώρα του μυστηρίου
Σάκης Κατσούλης και Μαριαλένα Ρουμελιώτη
Ο γαμπρός φτάνει στην εκκλησία
Σάκης Κατσούλης και Μαριαλένα Ρουμελιώτη
Περιμένοντας τη νύφη…

Το αγαπημένο ζευγάρι που από το περασμένο καλοκαίρι κάνει σχέδια γάμου, την Πέμπτη (08.01.2026) έκανε gender reveal πάρτι για να μάθει το φύλο του μωρού που περιμένει. Έτσι αποκαλύφθηκε ότι θα αποκτήσουν αγοράκι.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
251
94
94
71
70
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo