Μαριαλένα Ρουμελιώτη – Σάκης Κατσούλης: Τρυφερά φιλιά και βόλτα στην παραλία λίγο πριν γίνουν γονείς

Αντίστροφα μετράνε ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη, για να γίνουν γονείς για πρώτη φορά καθώς σε λίγες εβδομάδες θα κρατούν στην αγκαλιά τους το πρώτο τους παιδί.

Ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη μοιράστηκαν φωτογραφίες στο Instagram από την βόλτα τους στην παραλία και τα φιλιά που αντάλλαξαν.

Μιλώντας για την είδηση της εγκυμοσύνης της και τον τρόπο με τον οποίο ανακοίνωσε τα ευχάριστα νέα στον σύζυγό της, η Μαριαλένα Ρουμελιώτη είχε αναφέρει: «Το έμαθα το πρωί κι όλη μέρα σκεφτόμουν πώς θα του το πω αλλά τίποτα δε μου φαινόταν σωστό. Ήμουν τόσο σαστισμένη που απλώς άφησα τη στιγμή να με οδηγήσει.

Τον περίμενα να γυρίσει από τη δουλειά, μαγειρέψαμε όπως κάθε φορά και του έγραψα ένα χαρτάκι που έλεγε “θα γίνεις μπαμπάς” κρατώντας δίπλα το τεστ εγκυμοσύνης. Από τις πιο δυνατές στιγμές», είχε δηλώσει η Μαριαλένα Ρουμελιώτη.

Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη και Σάκης Κατσούλης παντρεύτηκαν στις 26 Ιανουαρίου 2026.

Ο επιχειρηματίας και νικητής του Survivor και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη έγιναν ευρέως γνωστοί μέσω της συμμετοχής του «Survivor» του 2021. Παρόλο που οι δυο τους μπήκαν ξεχωριστά στο ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ, ο έρωτας που υπήρχε ανάμεσα τους, αφού ήταν πρώην ζευγάρι ξαναφούντωσε και από τότε είναι και πάλι μαζί.