Σοφία Βόσσου: Έξαλλη με δημοσίευμα που την «πέθανε» – «Είστε ανθρωπόμορφα τέρατα»

Εκτός εαυτού εμφανίστηκε η Σοφία Βόσσου με δημοσίευμα, σύμφωνα με το οποίο η δημοφιλής ερμηνεύτρια έχει πεθάνει! Με βίντεο που ανάρτησε το βράδυ της Κυριακής (19.04.2026) στο Facebook καταφέρεται εξοργισμένη με όσους διασπείρουν fake news μέσω του διαδικτύου και ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη.

Στο βίντεο που «ανέβασε» στον λογαριασμό της στο Facebook για το fake news που την «έβγαλε» νεκρή, η Σοφία Βόσσου δηλώνει «έξαλλη επειδή ένα σάιτ έγραψε ότι έχω πεθάνει και έβαζε φωτογραφία μου με τον Ανδρέα Μικρούτσικο από πάνω, όλα αυτά ΑΙ (σ.σ. Τεχνητή Νοημοσύνη)».

«Κόσμος, μού τηλεφωνεί για να δει αν ζω. Τέτοια ασυδοσία και τέτοια παλιανθρωπιά δεν τη έχω ξαναδεί», συνεχίζει στο ποστ της η τραγουδίστρια και συμπληρώνει:

«Είμαι καλά, σας ευχαριστώ όλους για το ενδιαφέρον.

Μη διαβάζετε αυτά τα κ@@@σάιτ όμως!

Θα πάρουν απάντηση από τον δικηγόρο μου διότι αυτό με τα fake news πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει.

 

 

 

Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
292
216
123
120
94
