Μαριάννα Τουμασάτου για τις δυσκολίες του πατέρα της: «Η αδερφή της γιαγιάς μου είχε παντρευτεί έναν εγκληματία»

Για τον πατέρα και τα δικά της παιδικά χρόνια μίλησε η Μαριάννα Τουμασάτου, που έφερε στο μυαλό της μια σειρά από εικόνες και στιγμές με την οικογένειά της. Οι οικονομικές δυσκολίες υπήρχαν, όμως τα πράγματα ήταν καλύτερα για την ίδια, σε σχέση με τις αντιξοότητες που είχε αντιμετωπίσει ο πατέρας της.

Η αγαπημένη ηθοποιός μιλώντας στα «50 λεπτά» της Μαντώς Γαστεράτου ξεδίπλωσε το κουβάρι της ζωής του πατέρα της και μίλησε για τα δύσκολα παιδικά του χρόνια. «Ο μπαμπάς μου ήταν ορφανός από μπαμπά, ζούσαν σε μια κοινή αυλή σε οικογενειακό σπίτι, το οποίο αναγκάστηκαν να πουλήσουν πολύ νωρίς, γιατί η αδερφή της γιαγιάς μου είχε παντρευτεί έναν εγκληματία», αποκάλυψε η Μαριάννα Τουμασάτου.

Η ίδια μοιράστηκε ένα σοκαριστικό περιστατικό που σημάδεψε την οικογένεια: «Όταν ήταν 14 χρονών, ο μπαμπάς μου θύμωσε πάρα πολύ βλέποντας τον εγκληματία να πετάει κάτω και να χτυπάει τη γιαγιά του. Του επιτέθηκε, αλλά η γιαγιά μου κατάλαβε πως το περιβάλλον ήταν επικίνδυνο και τον πήρε μακριά για να μη συμβεί το κακό».

Αναφέρθηκε και στις στερήσεις που βίωσε: «Ο μπαμπάς μου φόρεσε παπούτσια πρώτη φορά στα 13. Μέχρι τότε ήταν ξυπόλητος τα καλοκαίρια και τον χειμώνα έβαζε χαρτόνια και εφημερίδες στα πόδια του για να μην κρυώνει. Η πείνα ήταν δύσκολη για εκείνον, είχε αδυναμία, δεν ήταν ασφαλές το περιβάλλον του».

«Ήταν ένας άνθρωπος που είχε μεγάλα αποθέματα αγάπης. Όταν κάποιο σκυλάκι αρρώσταινε στην γειτονιά, χτυπούσαν στον μπαμπά μου. Κατέβαινε με γάζες, ράμματα… Του έφτιαχνε το ποδαράκι, τα καθάριζε από τσιμπούρια, τα πρόσεχε, τα τάιζε με μπιμπερό, τα έβαζε μέσα σε κάλτσες και από πάνω έβαζε μια λάμπα για να έχουν τη θερμοκρασία».

«Εμείς έτσι μεγαλώσαμε. Έτσι έμαθα και συνεχίζω την ιστορία του σπιτιού μου. Βρήκα έναν άνθρωπο που είναι τα ίδια χάλια με τον μπαμπά μου. Ο άντρας μου μπορεί να μείνει νηστικός για να δώσει σε κάποιον βοήθεια. Όλο δίνει».

