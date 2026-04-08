Μαρίνα Καλογήρου: «Ήρθα αντιμέτωπη επαγγελματικά με οικονομική απάτη, προσβλήθηκα, θύμωσα»

Η Μαρίνα Καλογήρου βρέθηκε το βράδυ στο «Καλύτερα Αργά» σε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης. Η γνωστή ηθοποιός μίλησε και για την απάτη που βίωσε επαγγελματικά.

Η Μαρίνα Καλογήρου είπε αρχικά για την απάτη πως «πήγαν να μου κάνουν απάτη, σε μια οικονομική συμφωνία».

Η Μαρίνα Καλογήρου είπε στη συνέχεια: «Οπότε, βρέθηκα αντιμέτωπη με αυτό. Ήταν μια κανονική επαγγελματική συμφωνία. Θύμωσα πάρα πολύ, προσβλήθηκα πάρα πολύ και είπα “σε μένα;”.

Είπα ότι θα τον εκδικηθώ και όλες αυτές τις μικρότητες. Αλλά μετά είπα να μην ασχοληθώ. Έχασα χρήματα… Μετά με πήραν όλο ενοχές, μου ζήτησαν συγγνώμη».