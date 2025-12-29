Μαρίνα Λαμπροπούλου: Δεν θέλω να με πάρει από κάτω, γιατί είναι βαριά κάποια πράγματα που έχω περάσει

Στον τρόπο με τον επιλέγει να διαχειρίζεται το κάθε τι στη ζωή και στην καθημερινότητα της περιέγραψε η Μαρίνα Λαμπροπούλου στη νέα συνέντευξη που παραχώρησε το πρωινό της Δευτέρας στην εκπομπή “Νωρίς νωρίς” με τη Μαρία Ηλιάκη και τον Κρατερό Κατσούλη στην ΕΡΤ.

“Είμαι αισιόδοξη σαν άνθρωπος και η αλήθεια είναι ότι δεν θέλω να με πάρει από κάτω, γιατί πραγματικά είναι βαριά κάποια πράγματα που έχω περάσει. Δεν θέλω όμως. Έχω μάθει στη ζωή μου να είμαι αισιόδοξη, το μαύρο το βλέπω γκρι, το ροζ το βλέπω λευκό αλλά δεν αεροβατώ. Πατάω, απλά προσπαθώ οι δυσκολίες να με κάνουν πιο δυνατή και να πηγαίνω παρακάτω” παραδέχθηκε αρχικά η Μαρίνα Λαμπροπούλου.

“Το πιο σημαντικό απ’ όλα, για μένα, είναι να έχει ο κόσμος καλοσύνη μέσα του. Γιατί με την καλοσύνη ξεπερνάς πολλά” πρόσθεσε η χορογράφος.

“Δεν μπορώ να κρατήσω κακίες. Κι αν μου έχουν κάνει πραγματάκια, κι αν με έχουν φέρει τοξικές σχέσεις.

Γενικά, δεν κρατάω κακία. Λέω πως ο καθένας στη ζωή παίρνει αυτό που του αξίζει” πρόσθεσε, εν συνεχεία, η Μαρίνα Λαμπροπούλου στη νέα τηλεοπτική της συνέντευξη το πρωινό της Δευτέρας.